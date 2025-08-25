VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВ Москве состоялась премьера психологического триллера под названием «Выход 8»

В Москве состоялась премьера психологического триллера под названием «Выход 8»

editor
By editor
40
выход8
Фото © пресс-служба Про:взгляд

В кинотеатре «Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт, состоялся светский показ захватывающего триллера «Выход 8». Лента, основанная на популярной японской видеоигре в жанре квеста, быстро набирает популярность. Мероприятие посетили известные личности, среди которых Михаил Тройник, Наталья Сомова, Тимур Родригез с Екатериной Кабак, Владимир Ермак, Ангелина Никонова и другие.

Фильм японского режиссера Гэнки Кавамуры, впервые представленный на Каннском кинофестивале, получил положительные отзывы критиков и стал первым игровым фильмом, включенным в официальную программу фестиваля. «Выход 8» – это одновременно напряженный квест, масштабный аттракцион и провокационный блокбастер.

В центре сюжета – персонаж, оказавшийся в лабиринте метро. Чтобы найти выход, он должен неукоснительно соблюдать определенные правила. Только правильный выбор поможет ему выбраться.

Режиссер Гэнки Кавамура, известный во всем мире, особенно популярен в России как автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» и продюсер аниме Макото Синкая. После просмотра фильма гости смогли задать режиссеру вопросы. Кавамура подчеркнул уникальность «Выхода 8», отметив, что фильм стирает границы между кино и игрой. Зритель должен почувствовать себя на месте героя и активно искать подсказки, чтобы найти выход из лабиринта и ответы на вопросы.

Предыдущая статья
В Москве состоялся Слёт аниматоров
Следующая статья
Francesco Araja. The Dawn of Russian Opera / Франческо Арайя. Рождение русской оперы. Премьера!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru