В Москве состоялась премьера психологического триллера под названием «Выход 8»

В кинотеатре «Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт, состоялся светский показ захватывающего триллера «Выход 8». Лента, основанная на популярной японской видеоигре в жанре квеста, быстро набирает популярность. Мероприятие посетили известные личности, среди которых Михаил Тройник, Наталья Сомова, Тимур Родригез с Екатериной Кабак, Владимир Ермак, Ангелина Никонова и другие.

Фильм японского режиссера Гэнки Кавамуры, впервые представленный на Каннском кинофестивале, получил положительные отзывы критиков и стал первым игровым фильмом, включенным в официальную программу фестиваля. «Выход 8» – это одновременно напряженный квест, масштабный аттракцион и провокационный блокбастер.

В центре сюжета – персонаж, оказавшийся в лабиринте метро. Чтобы найти выход, он должен неукоснительно соблюдать определенные правила. Только правильный выбор поможет ему выбраться.

Режиссер Гэнки Кавамура, известный во всем мире, особенно популярен в России как автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» и продюсер аниме Макото Синкая. После просмотра фильма гости смогли задать режиссеру вопросы. Кавамура подчеркнул уникальность «Выхода 8», отметив, что фильм стирает границы между кино и игрой. Зритель должен почувствовать себя на месте героя и активно искать подсказки, чтобы найти выход из лабиринта и ответы на вопросы.