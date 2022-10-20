В Москве стартовали съемки авантюрной комедии о «русских хакерах» «Короче, план такой». Сериал снимается продюсерской компании WMG при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступил Марк Горобец, оператором Морад Абдель-Фаттах, а генеральными продюсерами — Вадим Галыгин и Владимир Микулич.

«Короче, план такой» — это авантюрная комедия о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты. В команде найдется место любви и борьбе за лидерство. Сможет ли команда продолжить работать, когда выяснится, что их боссом все это время был подросток, а внутри команды завелся крот?

Роли в сериале исполнят: Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Сафронов Михаил, Вероника Мохирева и другие.

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