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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве стартовали съёмки фильма «Мужские правила моего деда»

editor
By editor
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мужские правила моего деда - фильм

«LIGHT STUDIO» совместно с кинокомпанией «Russian World Vision» объявляют о начале съемок полнометражного фильма «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным, Агатой Муцениеце, Глебом Бочковым и Иваном Макаревичем в главных ролях. Эта приключенческая комедия расскажет историю Виктора Степановича (Роман Мадянов), который решает воспитать своего внука (Максим Матузный) настоящим мужчиной и достойным продолжателем рода Богдановых. Дед не находит более простого решения, чем выкрасть собственного внука и отправиться с ним в незабываемое путешествие.

«Мужские правила моего деда» — это не типичная история отцов и детей. Это история поколений, где отцы и дети по-разному видят мир, и здесь не может быть правильного или неправильного — каждый из них прав и не прав одновременно. Но в конечном счете все сходятся в одном: наши дети будут лучше, чем мы.

Роман Мадянов, исполнитель роли Виктора Степановича:

«В фильме я играю сварливого деда, которому недолго осталось после смерти жены. Он не разделяет современные тепличные методы воспитания, потому что жизнь — это борьба. Мне это хорошо знакомо. Я как ответственный родитель делал всё, чтобы хорошо воспитать своего ребенка. Мне кажется, он вырос достойным человеком. По крайней, мере достаточно достойным, чтобы сыграть моего героя в молодости».

Максим Матузный, исполнитель роли Леши:

«Эта история мне нравится своей активностью, там постоянно происходит что-то очень смешное. Мой персонаж — Леша, обычный современный мальчик, у которого есть дедушка. Тот пытается воспитать внука, но у обоих разные взгляды на мир, и поэтому иногда получается наоборот: внук воспитывает деда. Его роль исполняет Роман Сергеевич Мадянов. С ним очень интересно работать, он очень быстро перевоплощается, настолько, что его бывает не узнать».

агата муцениенце

Агата Муцениеце, исполнительница роли Светы:

«Это актуальная история на все времена — про битву поколений. Современному зрителю история будет интересна, ведь она про нас и тех, кто нас воспитывал. Я думаю, наш фильм поможет зрителям пересмотреть свои отношения с родителями и собственными детьми».

Глеб Бочков, исполнитель роли Дмитрия:

«Это честный и безумно смешной сценарий. Множество комических сюжетный поворотов, напряженные коллизии не оставят равнодушными никого. Мой герой — красавчик! Собирательный образ тридцатилетних сегодняшнего дня. С достойной работой, с достойной зарплатой и свободным графиком. И да — мой герой мечтает создать новую семью с прекрасной женщиной и ее удивительным сыном».

Станислав Шаповалов, продюсер:

«Мы живем в мире постоянно меняющихся правил. И наше кино о том, как несмотря на ограничения, иногда очень странные, не всем понятные правила, нужно находить возможность быть счастливым. Эту мысль мы заложили в жанр народной комедии с крайне нежным, интеллигентным юмором. В первой версии сценария нашему герою-внуку было 7 лет. Но за последние два года “он взрослел” вместе с работой над сценарием, и наш герой подрос до 9 лет. На этом я предложил сценаристам остановиться, потому что не хочу снимать кино про “неприятных” 13-летних. Мы долго искали актера подходящего возраста и нужной нам органики, Максим Матузный стал настоящей находкой».

Съемки картины пройдут в Москве и Московской области.

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