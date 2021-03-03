В Москве возобновляет работу проект «Уличный артист»

С 1 марта 2021 года возобновил свою работу полюбившийся многим москвичам и гостям столицы проект «Уличный артист». Принять участие и выступить для сотен тысяч зрителей на одной из 40-ка площадок проекта могут представители всех творческих жанров (музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники и другие). Традиционно координирует работу проекта Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры города Москвы.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский прокомментировал возвращение проекта после снятия части ограничений: «Уже несколько лет выступления в рамках проекта «Уличный артист» создают настроение для горожан и гостей столицы. За это время они стали ярким творческим явлением в жизни Москвы. К сожалению, пандемия заставила временно ограничить многие активности. Теперь, когда ситуация постепенно выправляется, город возвращается к нормальной жизни. Одним из всем заметных признаков этого станут, в том числе, и выступления уличных артистов».

Чтобы принять участие в проекте музыкантам и артистам необходимо:

Зайти на страницу «Уличный артист» на портале mos.ru.

Выбрать площадку в соответствии с допустимым уровнем шума, количеством участников коллектива, размером задействованного пространства для организации выступления.

Ознакомиться с правилами проекта.

Забронировать желаемые дату и время.

Взять с собой на площадку подтверждение бронирования и паспорт.

Подробнее о проекте на сайте Московского продюсерского центра https://mosproducer.ru/project/lajn-ap-mosprodjuser-2-2/

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