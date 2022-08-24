В Музее AZ открывается выставка работ Дмитрия Павлинского «Носороги на черепашьих бегах в Москве»

7 сентября в Музее AZ откроется выставка одного из лидеров советского неофициального искусства Дмитрия Плавинского «Носороги на черепашьих бегах в Москве». Проект приурочен к 85–летию со дня рождения знаменитого художника- нонконформиста.

На выставке будут представлены офорты и живописные произведения Дмитрия Плавинского из собрания Музея AZ и частных коллекций. Среди них – работы из важных для творчества художника серий «черепах» и «носорогов».

Анималистические символы черепах и носорогов для Плавинского не случайны. Черепахи олицетворяют в творчестве художника синтез русской, древнегреческой и китайской культур. Панцирь черепахи стал для него универсальным символом структуры времени, космизма и пульсации энергии, на которой держится весь мир. Изображения носорога являют собой диалог художника с Альбрехтом Дюрером. С подлинником «Носорога»мастера Северного Возрождения Дмитрию Плавинскому довелось познакомиться в студенческие годы в гравюрном кабинете ГМИИ им. Пушкина. С того момента носороги с черепахами стали главными героями «театра жизни» художника.

«Мне посчастливилось лично познакомиться с Плавинским на его последней выставке, в Доме Чехова, в галерее Полины Лобачевской. В памяти остался образ Мастера, попавшего к нам из другого времени – шарф, берет и необыкновенная внутренняя сила, исходящая от этого человека…», – рассказывает Генеральный директор Музея AZ, Наталия Опалева.

Дмитрий Плавинский. Носорог. 1995, офорт, 13/34. 48,5х64,5. Собрание Музея AZ

Дмитрий Плавинский. Космическая черепаха. 1995, холст, масло. 150х100. Собрание Музея AZ

Дмитрий Плавинский. Черепаха с буквами Ер и Ять. 1969, холст, темпера, ПВА, песок, масло. 80х110. Собрание Любови Шакс

Дмитрий Плавинский. Китайский пейзаж. 1969, офорт. 65х52. Собрание Музея AZ

Дмитрий Плавинский. Черепаха. 1980, холст, темпера, ПВА, масло. 100х80. Собрание Музея AZ

Дмитрий Плавинский с котом Митей, Арбат, 1980-е. Автор фото — Игорь Пальмин

Дмитрий Петрович Плавинский – одна из главных фигур московского нонконформизма второй половины ХХ века, художник и график, создатель направления «структурный символизм». Он определил культуру как духовное время – структуру знамений и символов. Феномен личности Дмитрия Плавинского, русского художника, органично существующего в пространстве мировой культуры и ведущего ассоциативный диалог с гениями Ренессанса, очень актуален.

К выставке приурочен выход книги «Дмитрий Плавинский. Книга офортов», изданная Музеем AZ. Один из авторов издания, заместитель заведующего отделом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, Олег Антонов считает, что «художественное мышление Дмитрия Плавинского было мифотворческого склада. Каждая новая работа становилась пространством для создания собственного мифа и вместе с тем полем для выражения личного мироощущения. Именно поэтому большинство его произведений, несмотря на порой кажущуюся отвлеченность, имеет непосредственные переплетения с биографией. Это автобиографичность совершенно особого типа – своего рода путеводитель по жизни и внутреннему миру». В одном издании впервые будут собраны все офорты художника. В рамках проекта состоится встреча с автором книги, искусствоведом Марией Плавинской.

«В гравюрном кабинете Пушкинского музея Плавинский внимательнейшим образом изучал офорты Дюрера и Рембрандта. От официальной живописи и от нонкомформистской актуальности он готовил побег, казалось бы, в прошлое, освоив ренессансную технику офорта. Великих офортистов было три – Рембрант, Гойя и Дюрер», – говорит Полина Лобачевская, куратор, арт-директор Музея AZ.

Важной частью выставки станет серия фотографий из семейного архива художника, предоставленная женой Марией и дочерью Елизаветой Плавинскими. Большая их часть будет демонстрироваться публике впервые. Помимо работ Дмитрия Плавинского, зрители увидят мультимедийную инсталляцию художника Серафима Инфанте, а также анимированный фильм Михаила Шепилова и Александры Анохиной. Эти проекты созданы специально для выставки.

Выставку «Носороги на черепашьих бегах в Москве» дополнит детский интерактивный квест по экспозиции, подготовленный куратором программ AZДЕТИ Александрой Волковой и показ фильма «Художник Дмитрий Плавинский» режиссера и сценариста Валерия Залотухи. Фильм участвовал в фестивале АртДокФест в 2011 году и был номинирован на премию «Лавр».

Выставка завершит работу 20 ноября.

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