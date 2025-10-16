Оплата публикаций

В Музее нонконформизма открылась выставка «Успокоение»

Марлен Шпиндлер. Цыганка. 1977
Марлен Шпиндлер. Цыганка. 1977

В Музее нонконформизма / Галерее Надежды Брыкиной состоялось открытие второй части трилогии, которая раскрывает пути развития творчества художников-нонконформистов, начиная со второй половины 1950-х до 1990-х годов. Выставка «Успокоение» покажет историю формирования и развития творческого метода художников-нонконформистов в 1970-х. В экспозицию войдут работы Марлена Шпиндлера, Игоря Вулоха, Алексея Каменского, Владимира Андреенкова, Юрия Злотникова, Валерия Юрлова и Бориса Отарова.

В семидесятые, когда многие деятели культуры и искусства покидали страну, представленные на нынешней выставке авторы продолжали заниматься творчеством на родине, оставаясь при этом на периферии советского искусства. В экспозиции собраны работы, показывающие совершенно разные оптики, через которые художники воспринимали окружающую их действительность. Творчество этих мастеров отражает непохожие друг на друга стили мышления и разные языки художественной рефлексии. Вместе с тем в работах 1970-х годов Марлена Шпиндлера, Игоря Вулоха, Алексея Каменского, Владимира Андреенкова, Юрия Злотникова, Бориса Отарова, Валерия Юрлова, Анатолия Зверева и Владимира Яковлева чувствуется общее желание скрыться от не принимающей их реальности и найти свой неконвенциональный путь к творческой самореализации.

Музей, основанный Надеждой Брыкиной, российским коллекционером, академиком Российской академии художеств, автором более 30 монографий и альбомов, представляет творчество художников-шестидесятников, а также их последователей. Музей располагается в здании, построенном во второй половине XX века по заказу Строгановского училища. Полтора века назад оно служило общежитием для студентов и преподавателей училища. Пространство здания и поныне сохраняет творческую атмосферу той эпохи.

