Выставка графических работ CARS & MEN открылась в павильоне «Рабочий и колхозница»

рабочий и колхозница
Скульптор Вера Мухина. Скульптура «Рабочий и колхозница». Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне «Рабочий и колхозница» открылась выставочная экспозиция графики музейного куратора и художника Сергея Рыкова. Центральным элементом выставки является автомобиль не как технический объект, а как часть личной истории, эмоциональной памяти и культурной идентичности.

Гостям ВДНХ представлены почти 200 графических работ, часть из них выполнена на гофрокартоне. Этот материал придает произведениям особую выразительность и достоверность. Отдельный раздел посвящен работам студентов Детского центра автомобильного дизайна в Политехническом музее. Через призму их проектов можно увидеть, как новое поколение формирует собственное видение автомобильной культуры.

Главные герои работ, представленных на выставке, — мужчины разных возрастов и автомобили, которые стали объектами их страсти. Многие пронесли эту любовь, несмотря на все перипетии, через всю жизнь — с самого детства и до сегодняшних дней. Среди них и создатель этой выставки.

Профессиональный путь Сергея Рыкова неразрывно связан с музейной сферой. Уже почти 15 лет он работает в Политехническом музее. Начинал заведующим отелом транспорта, сейчас — главный куратор экспозиционно-выставочной деятельности. Значительный вклад в развитие музейного дела Сергей внес в период 2016–2018 годов, когда руководил кураторской группой по созданию постоянной экспозиции в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Выставка CARS & MEN станет прекрасной возможностью для зрителей познакомиться с творческим потенциалом Сергея Рыкова как художника-графика. Проект демонстрирует многогранность таланта автора и представляет новую грань его профессиональной деятельности.

