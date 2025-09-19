В Музее Победы открылась новая экспозиция, посвященная СВО и Защитникам Отечества

В Музее Победы открылась экспозиция «СВО. Zащитники Отечества», созданная по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Партнерами проекта стали Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, информационное агентство РИА Новости, информационное агентство России ТАСС и Студия военных художников имени М.Б. Грекова.

«Главная цель экспозиции – не только увековечить память подвигов тех, кто сражается на фронтах СВО, но и наглядно показать, с кем и за что воюет Россия, какая огромная сила (как уже не раз было в нашей истории) объединилась, чтобы ослабить, а то и развалить нашу страну, отказаться от традиционных ценностей и в итоге – сломить дух. Наша задача противопоставить вражеской пропаганде правдивую, основанную на фактах и документальных свидетельствах, картину разворачивающихся событий – часто непростую, драматичную, но никого оставляющую равнодушным. Только так, я уверен, можно воспитать уважение к участникам спецоперации и желание гордиться ее героями – через знание реальных событий и эмоциональное погружение во фронтовую атмосферу спецоперации», – подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Новый масштабный проект был представлен сразу в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в Музее «Г.О.Р.А.». С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций, подлинных артефактов экспозиция показывает судьбы реальных людей, подвиги наших воинов-современников, защищающих жителей новых субъектов Российской Федерации.

В главном здании музея новое музейное пространство позволяет посетителям погрузиться в атмосферу фронтовых будней и ожесточённых боёв на передовой в зоне СВО. В экспозицию, состоящую из шести разделов – «Операция Z», «Голос фронта», «Хроника подвигов», «Саур-Могила», «Герои Z», «Вера», вошло свыше 250 реликвий. Это наградные документы, письма и элементы экипировки участников СВО, предметы фронтового быта, переданные военнослужащими и их семьями. Среди экспонатов — образцы вооружения и военной техники, включая беспилотные аппараты «Сибирь-2» и «Сибирячок-4».

Материалы экспозиции проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего. Так, например, в интерактивной зоне показаны истории Героев – участников спецоперации и Героев Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено гвардейским частям: архивные документы и фотографии продемонстрируют преемственность воинских традиций от Великой Отечественной войны до наших дней. В экспозицию также вошли предметы церковной утвари и материалы о деятельности военного духовенства. Среди них – фрагмент позолоченного покрытия купола главного собора Успенского Николо-Васильевского монастыря и расплавленный колокол, разрушенный в ходе боевых действий под Угледаром, другие раритеты. Посетители также увидят произведения современных живописцев Студии военных художников имени М.Б. Грекова, посвященные событиям специальной военной операции.

Уникальной частью экспозиции стала «Интерактивная карта спецоперации Вооружённых Сил России на Украине», созданная при поддержке РИА Новости. Она отражает динамику боевых действий в реальном времени. А на специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора демонстрируются ключевые события с 2014 по 2022 год. Кроме того, в специальной аудиозоне «Голос фронта» представлены современные фронтовые песни и поэзия.

Центральным элементом экспозиции стала скульптурная группа – копия барельефа Мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе, посвящённого героям СВО.

Новую экспозицию дополняет выставка подбитой трофейной военной техники, которая представлена в музее «Г.О.Р.А.» на площади 8 тысяч кв. метров. Посетители увидят более 20 образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО. Они наглядно показывают масштабы иностранного военного вмешательства. Среди экспонатов – автомобиль Mitsubishi L200, бронеавтомобиль Козак-5, бронетранспортёры M113 и YPR-765, бронемашины BMC Kirpi, International MaxxPro, Mastiff, боевая машина пехоты Marder 1A3, БМП M2A2 ODS-SA «Bradley», танк M1A1SA Abrams и другие. В экспозицию также вошли фотоработы военных корреспондентов РИА Новости и ТАСС.

«В первую очередь, мы рассчитываем на молодежь, хотя интересна и познавательна экспозиция будет для всех аудиторий независимо от возраста и занятий», – отметил Александр Школьник.