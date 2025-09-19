АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Седокова на мотоцикле, танцы Газманова и эффектный выход Анастасии Казанцевой

олег газманов премия журнала fb
Фото © И. Золкина

В модном пространстве «Матрешка» состоялась премия журнала FB «Лица года — 2025». Красная дорожка собрала известных артистов, спортсменов и светских персон. Среди гостей были Любовь Успенская с дочерью, Виктория Лопырёва, Анна Седокова, Олег Газманов.

Особое внимание привлёк выход певицы Анастасии Казанцевой, известной публике как «Мисс Дубай». Артистка появилась на ковровой дорожке в футуристичном образе, сопровождаемая роботом. Такой «тандем» стал одной из самых обсуждаемых деталей вечера и вызвал живой интерес у гостей и фотографов. Анастасия получила награду в номинации «Дива года».

«Честно говоря, я до сих пор улыбаюсь, когда слышу это звание. Быть “дивой” — это, наверное, не только про платья и красные дорожки, а ещё про умение радоваться жизни и делиться этой радостью. Спасибо за такую оценку — это очень приятно», — с лёгкой иронией прокомментировала певица.

Вечер не обошелся без ярких моментов. Анна Седокова эффектно появилась на дорожке, подъехав на красном мотоцикле и вызвав восторг у публики. Олег Газманов устроил импровизированный танцевальный номер прямо на красной дорожке и признался, что ему приятно видеть, как его движения повторяют дети, А Анфиса Чехова впервые вывела в свет жениха и поделилась планами сыграть свадьбу в России.

