«Свет вокруг света»: как прошел межкультурный праздник в Доме дружбы Ленинградской области

праздник
Фото: пресс-служба Фестиваля еврейских знаний

30 ноября 2025 года событием «Свет вокруг света» завершился Фестиваль еврейских знаний в Санкт-Петербурге, который ежегодно проводит Фонд «Ресурсный центр еврейского просвещения». Партнёром межкультурного праздника выступил Дом дружбы Ленинградской области: он участвовал в разработке программы, собрал на праздник представителей народов, живущих на территории Ленинградской области, и предоставил пространство для проведения.

Формат встречи объединил представителей разных национальностей: татар, узбеков, карелов, финнов, русских и евреев в общем диалоге о зимних традициях, связанных со светом, теплом, домом и надеждой. Гости участвовали в квестах, делали своими руками ханукальные открытки, карельскую вышивку «Щука-оберег», бумажных ангелов, пробовали себя в еврейской каллиграфии, а главное – делились историями. Национальные костюмы, орнаменты, символы и обряды оживали в интерактивных форматах: каждый мог не только увидеть, но и прикоснуться, создать, примерить.

Историк, методист и преподаватель еврейской истории и традиции Сергей Митрофанов провёл лекцию о корнях зимних праздников и смысле света в иудаизме и других религиозных культурах, рассказав о празднике Ханука – как о событии не только религиозном, но и философском, объединяющем память, стойкость и благодарность.

Особую атмосферу создал круглый стол, где участники обсуждали, как праздники разных народов отражают общечеловеческие ценности: тепло, заботу, ожидание света в темное время года.

Говорили об актуальном взаимодействии народов, обсуждали элементы традиционных праздников, сходства их эмоциональной насыщенности и древности их корней: «Получился добрый, по-настоящему межкультурный праздник света и традиций. Мы собрались вместе, чтобы узнать, как разные народы встречают зиму – зажигают огни, готовят угощения, рассказывают истории и делают добро. Оказалось, что между нами гораздо больше общего, чем перед этим мероприятием многие себе представляли. Существует много культурных моментов, о которых люди не знают и теперь у них появилось дополнительная мотивация это узнать», – рассказывает федеральный эксперт из Москвы Евгения Михалева, директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», член Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Праздник «Свет вокруг света» стал символом встречи культур, где каждая традиция не терялась, а усиливалась в многонациональном хоре.

Директор Фонда «Ресурсный центр еврейского просвещения» Мария Шварц отметила: «У разных народов разные праздники и разные названия для них, но во всех есть место свету и теплу. И традициям, которые мы стараемся передавать следующим поколениям. Особая благодарность Дому дружбы Ленинградской области за помощь в организации этой встречи и настоящего межкультурного диалога».

В мероприятии приняли участие организации:

  • Региональная общественная организация «Татарское культурное общество Ленинградской области «Файда» (польза)»;
  • Местная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия Всеволожского района «Хорезм»;
  • Ленинградское областное отделение Межрегиональной общественной организации по поддержке культурных, этнических и народных традиций «Карельское содружество»;
  • Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия ингерманландских финнов Ленинградской области «Инкери»;
  • Межрегиональная общественная организация «Союз русских землячеств»;
  • Санкт-Петербургская общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия».

Фестиваль еврейских знаний проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Еврейского музея и Центра Толерантности (Москва), Регионального еврейского конгресса в Санкт-Петербурге, АНО «Ресурсного центра в сфере национальных отношений», Федеральной национально-культурной автономии, Дома дружбы Ленинградской области и при активном участии 15 еврейских организаций Петербурга.

