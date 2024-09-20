В Музее Востока отреставрировали танку, принадлежавшую Николаю Рериху

«Будда Майтрея» – тибетская танка XVIII в. из коллекции семьи Рерихов – была выбрана в качестве экспоната на выставку «Миры Майтреи» в честь 150-летнего юбилея Николая Рериха.

«Экспонированию не подлежит, хранить в развернутом виде во избежание дальнейших разрушений» – вердикт, вынесенный этому музейному предмету, кураторов будущей выставки не испугал, ведь в Отделе научной реставрации Музея Востока работают волшебники.

По словам главного реставратора Юрия Березина, Николаю Константиновичу танка уже досталась в плохом состоянии: обрамляющий живопись шелк был сильно разрушен, а само изображение потемнело от времени, было покрыто слоем жира, копоти и следами жизнедеятельности насекомых. И только бережное отношение Рериха к предметам своей коллекции позволило танке дождаться, когда за ее восстановление возьмутся профессионалы.

Тибетскую икону несколько месяцев реставрировали два специалиста: живописное поле – Юрий Березин, а обрамляющую его пелену – Татьяна Пунко.

Несмотря на то, что Юрий Степанович – главный специалист в стране по реставрации танок, даже ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы подобрать оптимальный способ для очистки ритуального тибетского изображения.

«Нужно было очистить красочный слой, при этом не размыв краску. Я пробовал разные способы и, как это ни странно, подошла так называемся гелевая методика, которая иногда используется для реставрации графики. В моей практике это было в первый раз», – рассказал заведующий отделом научной реставрации Музея Востока Юрий Березин.

Затем специалист укрепил красочный слой и восстановил его оригинальными пигментами там, где это требовалось.

Шелк, обрамляющий изображение, был сильно разрушен: самый серьезный разрыв достигал 35 см. К тому же ткань была приклеена к отвесу на столярный клей. Снять его было нелегко, но Татьяна Пунко справилась и с этим. Обрамление иконы удалось успешно очистить и восстановить.

«У нас не было задачи сделать танку «новой». Сложность реставрации была в том, что мы должны были убрать всю грязь, копоть, жир, восстановить прорехи в ткани, вернуть первоначальные цвета, при этом не «стирать» с нее следы времени, бытования. Словом, сделать так, чтобы вмешательство реставраторов было совершенно незаметным», – подчеркнул Юрий Березин.

По словам хранителя фондов ДПИ Отдела Рерихов Марии Титовой, живопись танки выполнена в стиле «новый менри», который развивался в Тибете, начиная с середины XVII в. Для него характерны насыщенная цветовая гамма, состоящая из сине-зелёных и красно-оранжевых оттенков с использованием золотистой краски для атрибутов и декоративных деталей. Но только после реставрационных работ это стало очевидно.

«На этой танке Майтрея в ипостаси Будды восседает в монашеском облачении на лотосовом пьедестале в позе медитации дхьянасана. В нижней части работы в цветке лотоса изображён Асанга, один из основателей школы йогачара, живший в IV-V вв. В буддизме Махаяны существует легенда о том, как он находился в горах в аскетическом уединении, желая узреть Майтрею и получить учение непосредственно от него. Спустя много лет Асанга обнаружил, что Майтрейя всегда пребывал рядом с ним, но Асанга смог узнать его, только когда ушло его собственное неведение. Асанга был приглашён на небеса Тушита и Майтрея стал его наставником», – объяснила Мария Титова.

Танка является одним из наиболее ценных образцов традиционной тибетской живописи в коллекции Музея. Тем значимее тот факт, что теперь она восстановлена и посетители выставки смогут оценить ее красоту на «Мирах Майтреи», которые откроются в Музее Востока на ВДНХ.