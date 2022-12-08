Наталья Владимировна Бондарева стала лауреатом премии «Эксперт Года»

На днях в Москве прошла III Ежегодная премия «Эксперт года» и день рождения журнала EXPERT RF. В номинации «За вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей Российской Федерации» победу одержала Заслуженная Артистка Российской Федерации - Бондарева Наталья Владимировна - Заслуженная артистка РФ, Солистка Москонцерта, Выпускница РАМ им. Гнесиных, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Руководитель Одинцовского филиала МООСПО и МК «Ассоциация Классическое наследие»,является автором учебной программы художественного образования и эстетического воспитания детей дошкольного и школьного возраста «Музыкально-сценическое искусство» и автором книг «Спешите делать добро», «Мы - наследники Великой Победы», отмеченных благодарственным письмом Министра Просвещения РФ.

По рекомендации продюсера и антикризисного директора Вадима Антонова началось сотрудничество Натальи с главным редактором журнала Expert RF - Kristina PurPur.

«Рассуждать о том, что и как изменится вокруг нас в целом, очень сложно. Главное, что каждому человеку даётся свой жизненный путь, и важно пройти его достойно, в стремлении быть полезным родной земле и людям.

Экспертность - качество, которое особенно ценится в человеке во всем мире, это компетентность, владение информацией, инициатива и возможность быть первым в своей отрасли, умение нестандартно мыслить.

Счастлива, что в этот прекрасный вечер в честь награждения победителей III Ежегодной премии «Эксперт года-2022» удалось познакомиться с удивительными людьми, которые реализовали в 2022 году важные инициативы в деловой и общественной жизни нашей страны.

Торжественную часть сменило приятное неформальное общение за ужином, где мы смогли обсудить яркие проекты номинантов и возможное сотрудничество в будущем», - поделилась певица.

Помимо Натальи Владимировны поздравить основателя медиахолдинга Эксперт РФ - Кристину Пурпур и её команду пришли - Анфиса Чехова, Анжелика Агурбаш, Ирина Ортман, Антон Токарев и другие медиа-персоны и представители бизнеса.

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