Художественный фильм «Блог» – это история о «невзрослеющих» отцах и слишком взрослых детях

Группа компаний «ГПМ КИТ» и онлайн-кинотеатр PREMIER (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с компаниями Emma и 12Кадр завершили съемки полнометражного художественного фильма «Блог» при поддержке Министерства культуры РФ.

Съемки фильма проходили в Иваново, на родине режиссёра фильма Григория Сазанова. Для него это первая полнометражная работа, в которой поднимаются темы современного отцовства, взросления и ответственности.

Главный герой картины, Федя (Денис Прытков), — инфантильный отец, чья жизнь стремительно выходит из-под контроля. Скандал, устроенный в пьяном угаре, ставит крест на его карьере, а смерть жены окончательно разрушает семью: он отдаляется от дочери Сони (Александра Бабаскина), и заботу о ней берёт на себя дед (Игорь Гордин). Всё меняется, когда Соня оказывается в серьёзной переделке и рискует попасть в колонию для несовершеннолетних. Единственный шанс избежать наказания — участие в исправительной программе в провинциальной школе. Федор отправляется туда вместе с дочерью в качестве сопровождающего и школьного психолога. Лето, проведённое вместе, становится для него испытанием и шансом наладить отношения с дочерью, переосмыслить собственные ошибки и попробовать жить по тем принципам, которые он годами советовал другим.

Съёмочный процесс сам по себе оказался настоящим приключением. Главным квестом для команды стала сцена в пионерском лагере: утвержденное место отменили за два дня до съемки, а на Иваново в этот момент обрушился ураган. Группе пришлось буквально пробираться по лесным дорогам под проливным дождём, оттаскивать поваленные деревья и искать новую территорию. В итоге подходящая локация всё-таки нашлась — и сцена была снята даже лучше, чем задумывалось изначально.

Несмотря на непредсказуемые условия, на площадке царила теплая атмосфера. Главной задачей было передать светлое настроение истории, именно поэтому большое внимание уделялось деталям. Режиссёр Григорий Сазанов отдельно отметил работу команды костюмеров под руководством Юлии Штельман. Для фильма создавались вещи в единственном экземпляре: футболки, майки и целые образы вручную шились и кастомизировались специально для героев. Костюмы стали не только частью визуального стиля, но и помогли передать общее эмоциональное звучание картины.

Уже совсем скоро зрители увидят трогательный и полный неожиданных поворотов фильм о том, как после потерь можно собрать жизнь заново — если хватит смелости признать ошибки и научиться слышать друг друга. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В главных ролях: Денис Прытков (Капельник, Чужие деньги), Александра Бабаскина (Легенды наших предков, Лихие), Дарья Мельникова (Волшебный участок, Король и шут), Андрей Федорцов (Убойная сила), Игорь Гордин (Плевако, Нулевой пациент).

«Самым большим личным вызовом в этом проекте стала, безусловно, работа с детьми. Мне пришлось совмещать роли режиссёра, коуча и даже воспитателя. Я искренне восхищаюсь нашим детским ансамблем — тем более, многие из ребят были не профессиональными актёрами, а обычными школьниками из Иваново. Так, например, произошла история с юными дзюдоистами. Для сцены про секцию мы обратились к местному тренеру, а он, решив, что снимается фильм о дзюдо, направил своих воспитанников не просто на эпизод про спорт, а на полноценный кастинг. Мы утвердили нескольких из них на роли школьников и ребята провели с нами большую часть съемок. Они выглядели настолько органично и убедительно, поэтому никто не заподозрил, что перед нами вовсе не актеры, а дзюдоисты. Самое главное для меня — детали, поэтому я снимаю много дублей, стараясь уловить каждый важный нюанс. Кроме того, как режиссёр, я чувствовал ответственность за атмосферу на площадке — каждый день люди приходят в разном настроении, и нужно было мягко направлять их, чтобы на экране не осталось и следа от их личных переживаний», – говорит режиссер Григорий Сазанов.

«Во время съемок мы много взаимодействовали с местными жителями — люди в Иваново оказались невероятно отзывчивыми, добрыми и открытыми. То же можно сказать и о нашей творческой группе: каждый в ней яркий и талантливый. Отдельно хочу отметить Гришу, нашего режиссёра. В своём дебютном полном метре ему пришлось разводить сложные массовые сцены, работать с детьми, ставить драки и падения — и всё это в очень сжатые сроки. У проекта много партнеров, которые верят в него и поддерживают. Главное для нас — никого не подвести», – комментирует продюсер Павел Разумов.

«Я сразу согласилась на роль в проекте «Блог». Меня очаровало видение режиссера Григория Сазанова и возможность сыграть такого неоднозначного и сильного персонажа, как завуч. Моя героиня — женщина принципиальная, она бежит от личных проблем в работу и полностью растворяется в ней. В этом мы с ней скорее противоположности: я по характеру гораздо мягче. Пожалуй, нас роднит лишь некоторая наивность в ожиданиях от жизни. Эта роль и сам фильм стали для меня очень личной историей. Я, как и многие, прошла через поздний подростковый бунт и сложный процесс сепарации от родителей. И только став мамой, по-настоящему начала понимать их и принимать. Этот проект — напоминание и для меня самой: любовь и внимание лечат гораздо лучше любых наказаний и нотаций. Если искать одну фразу, которая отражает суть картины, то это — «Любите, и любимы будете». Именно эту простую, но такую важную истину мы хотим донести до зрителя», – делится впечатлениями актриса Дарья Мельникова.