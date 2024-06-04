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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Парке Горького прошел Московский детский фестиваль искусств «НЕБО»

editor
By editor
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небо московский детский фестиваль искусств

Завершился масштабный детский фестиваль искусств «НЕБО», на девяти площадках Парка Горького прошло более 100 событий зрительской и образовательной программы.

Фестиваль охватил весь парк, объединяя театр и цирк, науку и искусство, музыку и танец, литературу и архитектуру и привлек самую разную аудиторию. Для зрителей выступило более 600 артистов театра и цирка, музыкантов, певцов, танцоров, художников, архитекторов, писателей, иллюстраторов, научных и музейных сотрудников. В спектаклях и концертах приняли участие 2 народных артиста Российской Федерации, 5 заслуженных артистов Российской Федерации, заслуженные деятели искусств и заслуженные работники культуры.

Фестиваль посетило более 180 000 человек: интерактивные спектакли-променады, уличные театры и шествия превратили Парк Горького в большую иммерсивную площадку. Свои спектакли показали 25 драматических, музыкальных, камерных и уличных театров, на Главной сцене выступило 4 оркестра, среди которых МГСО под управлением Ивана Рудина и «Барочный оркестр Венесуэлы», в процессе подготовки родился и новый коллектив — Musica Intus. Программа фестиваля стала еще более разнообразной по форматам и существенно расширилась — в этом году состоялось на 30% больше событий, среди которых — 5 собственных премьер фестиваля.

Зрелищные премьеры, популярные спектакли и сразу несколько оркестров ждали зрителя на Главной сцене: гала-премьера «Пой, пой! Ведь ты оперный герой!» театра «Геликон-опера», зрительский хит «Бременские музыканты» Театра Моссовета, песочная сказка Театра на Таганке с участием Ирины Апексимовой, «Небесное Барокко» в исполнении Барочного оркестра Венесуэлы, симфоническая сказка «Петя и волк» и сюита «Карнавал животных» в исполнении Евгения Миронова и Ирины Пеговой в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Фестиваль вовлекал и приглашал к соавторству: на площадке Искусство и архитектура разместились арт-объекты современных художников, дети и взрослые приняли участие в создании масштабной инсталляции — к концу первого дня она достигла площади в 100 м². На мастер-классах Бахрушинского музея, построенных вокруг его фондов, дети сделали театральные маски и придумали декорации к своему первому спектаклю.

Литературное направление фестиваля выросло до масштабов детской книжной ярмарки в Музее современного искусства «Гараж» — и объединило лучшие детские издательства. Встречи и мастер-классы познакомили юных читателей и их родителей с дорогами, которые открывают для них книги, и людьми, которые их создают. На встрече с сотрудниками библиотеки Музея дети узнали, кто такие библиотекари, автор цикла «Тайны Чароводья» Юлия Иванова прочла отрывок еще неопубликованной книги, а актриса Кристина Асмус собрала детей в летней литературной гостиной. В рекомендательный список фестиваля вошли 20 познавательных детских книг, выпущенных российскими издательствами за последний год.

Одной из самых посещаемых стала Танцплощадка, здесь участники группы Pompeya рассказали, как создается музыкальный трек — от идеи до записи. А Воронежский театр кукол им. Вольховского и уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга представили театрально-цирковой спектакль «Дюймовочка», театр «Мимикрия» из Тюмени показал спектакль-притчу «Птицы», в премьере Театра предмета Михаила Плутахина вещи рассказали истории своих владельцев. Зрители стали частью буффонады и карнавала от театральной команды «Эскизы в пространстве», театров «Альтерум» и «Трикстер».

В Боксе едва хватало мест всем, кто хотел посмотреть камерные спектакли для самых маленьких и принять участие в научных мастерских Политехнического музея. Прошли премьеры и популярные спектакли для детей и подростков: новый спектакль Электротеатра Станиславский «Петрушка и Чуу» с вечным героем народной комедии, премьера интерактивного спектакля «Золотая рыбка» креативного объединения «Ближе», совместный спектакль театра «Практика», Мастерской Брусникина и фестиваля «Территория.Kids» «Простодурсен», спектакли театров «Моника и Дрозд», «Снарк», «Домик Фанни Белл», Творческого объединения 9, Московского театра кукол.

У входа в парк гостей встречали персонажи «Лукоморья» в исполнении театра «Трикстер»: Кощей Бессмертный, избушка Бабы Яги, таинственные русалки и Леший ожили при помощи саунд-дизайна и актерской игры. Ни одна фотография не обошлась без водолазов Государственного театра Картонии — подлодка с аквалангистами прошла по парку как по дну моря, вовлекая всех в движение. «Антикварный цирк» обучил всех желающих цирковым навыкам в формате игры — жонглированию, хождению на ходулях и вращению хула-хупов. В рамках фестиваля прошло 2 общих ярких и шумных шествия, в которых приняли участие более 60 артистов и 3 анимационные студии с оркестром.

Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры Правительства Москвы:
 
«Посмотрите, весь парк сегодня — это семьи с детьми. Фестиваль проходит во второй раз, но масштабы его растут — 25 театров вышли за пределы своих обычных форматов и возможностей, 600 артистов, художников, музыкантов, педагогов, писателей и других деятелей культуры провели для зрителей свои программы. При этом фестиваль проходит в самом начале лета: впереди каникулы, и у детей есть возможность почувствовать себя творцами и выбрать здесь не только увлечение, но и направление для своей будущей самореализации, чтобы с пользой провести следующие 3 месяца».

Евгений Миронов, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного Театра Наций и Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»:

«Цель фестиваля очень простая — оторвать детей от гаджетов, заинтересовать и увести в мир, в котором им будет интересно.
Для этого потрудились и руководитель Департамента культуры города Москвы, и директор Парка Горького, и мэр города Москвы, и большое количество моих коллег-артистов. Это беспрецедентный фестиваль и дело не только в масштабе, но и в том, что каждая семья найдет может найти для себя занятие, которое ей подходит, и не просто смотреть, а участвовать».

Елена Лупина, директор Парка Горького:

«Мы давно мечтали, чтобы в Парке Горького появился свой ежегодный детский фестиваль, который бы стал нашей визитной карточкой. Подобные проекты позволяют нам реализовать нашу миссию, заложенную в названии: не только дарить посетителям быстрые эмоции, но и культурно образовывать. Благодаря фестивалю мы также сохраняем лучшие парковые традиции — например, проводим в эти дни театральные карнавалы, которые появились у нас еще в 1930-е годы»

Дария Женихова, генеральный продюсер Московского детского фестиваля искусств «НЕБО», СЕО компании «Культура потребления»:

«Миссия фестиваля — создавать новые произведения для детей. Контента, который разговаривает с детьми на языке современного мира, очень не хватает. Успехом этого года мы считаем гастроли региональных театров, для которых выход к новой аудитории очень важен для развития, а также пять собственных премьер фестиваля с разными театральными коллективами, один из которых инклюзивный. Все новые спектакли будут показаны маленькому зрителю еще не раз и после фестиваля. А также в этом году на новый уровень вышла книжная программа, у которой есть перспектива развития на следующий год.

Евгений Марчелли, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Театра Моссовета:

«Для театра участие в фестивале огромная честь и радость, но также и экзамен для артистов, которые вышли из привычной итальянской коробки на площадь к людям — здесь нужно совсем другое энергетическое включение, и это всегда проверка собственного таланта и возможностей — выход на огромную аудиторию».

Иван Рудин, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра:

«Всегда большая радость работать с Евгением Мироновым, а делать это для детской аудитории — еще и двойная ответственность. Прекрасно, что лето начинается с Московского детского фестиваля искусств «НЕБО». Самые великие люди в искусстве всегда по-особенному относились к детям — Бах, Прокофьев и Сен-Санс писали музыку и текст своих произведений для детей — играя ее, мы приучаем наших слушателей к тому, что такое художественное слово и искусство».

Наталья Немчинова, режиссер спектакля «Медь, малахит и ящерка» интегрированного театра «Круг II»:

«Идея нашего спектакля «Медь, малахит и ящерка», премьера которого состоялась в эти дни, родилась вместе с фестивалем и получила очень органичное воплощение. Фестиваль дает возможность через своих зрителей и очень доброжелательную атмосферу показать то, что такое интегрированный театр и какую радость он может принести самым разным людям».

Дмитрий Сердюк, режиссер спектакля «Миры Оскара Уайльда»:

«Для меня фестиваль «НЕБО» — это, прежде всего, праздник детства и праздник детского искусства, которое, на мой взгляд, самое честное и самое трогательное из искусств — когда дети могут проявлять свои таланты, свои дарования, а взрослые помогают им их раскрыть».

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