В Пермском театре оперы и балета начались репетиции премьеры сезона – «Реки Керлью» Бенджамина Бриттена

В Пермском театре оперы и балета начались репетиции заключительной премьеры сезона — «Реки Керлью» Бенджамина Бриттена. Одно из ключевых названий музыкального театра ХХ века будет впервые представлено в Перми в постановке режиссера Федора Федотова, музыкального руководителя и дирижера Евгения Воробьева и художников Екатерины Барышниковой и Артема Икона 12 и 13 июля 2022 года.

На создание камерной оперы «Река Керлью» классика английской музыки ХХ века натолкнуло путешествие по Японии и посещение спектакля традиционного театра Но. «Простая, трогательная, лаконичная история, сильно замедленное действие, изумительное мастерство и самообладание артистов, красивые костюмы, смесь распевов, речи и пения, которые, в сочетании с тремя инструментами, создают странную музыку — всё это дает абсолютно новое „оперное“ переживание. Там не было дирижера — инструменталисты сидели на сцене, как и хор, а главные герои выходили вдоль длинной рампы. Свет был строго не театральный», — так описывал этот опыт сам Бенджамин Бриттен.

В 1964 году композитор создает партитуру, жанр которой он обозначил как «притча для исполнения в церкви». Известный российский музыковед Людмила Ковнацкая подчеркивает, что «Бриттен стал первым, кто ввел это понятие для определения типа оперного спектакля, разыгрываемого не на театре, а под сводами церкви. Призмой преломления восточной традиции у Бриттена стал европейский средневековый миракль с его библейской тематикой и композиционным каркасом литургических жанров. <...> Символ Реки амбивалентен, это граница царства живых и мертвых; река, разъединяющая и объединяющая. Такова символика пути паломников: путь с Запада на Восток, из страны теней, увядания и смерти в страну света, перерождения (буддийский «мир пробужденных») и просветления, озарения (епифания). Сакральное и профанное, западное и восточное, архаично-библейское и современное отражаются друг в друге, взаимно проникают, обретают друг друга и открывают себя в другом».

Постановкой «Реки Керлью» на большой музыкальной сцене дебютирует молодой режиссер, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Федор Федотов. Сцена и зал в его спектакле поменяются местами: зрительский амфитеатр расположится прямо на подмостках, а действие будет разворачиваться в зоне оркестровой ямы, в партере и на ярусах Пермской оперы.

Федор Федотов, режиссер-постановщик:

— Бенджамин Бриттен вошел в историю как один из самых удивительных новаторов оперного жанра — музыка «Реки Керлью» воспринимается свежей и актуальной по сей день. А вот сценический язык, к которому апеллирует партитура, кажется сегодня очень архаичным. Перед нами стоит задача, оставаясь в рамках оригинального замысла композитора, попытаться подобрать для «Реки Керлью» некий новый эстетический код. Наш спектакль — про порталы в прошлое. Мне хочется, чтобы у зрителя появилось ощущение, что мы все смотрим на небо — и понимаем, что видим не звезды, а свет, который доходит до нас через 1000 лет.

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