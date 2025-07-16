В Подмосковье завершился юбилейный X фестиваль «Традиция»

В Усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С.Пушкина) и парке Захарово завершился юбилейный X фестиваль «Традиция». Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта «Семья», Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В этом году фестиваль собрал более 15 тысяч гостей, на 7 площадках прошло более 50 мероприятий. За эти годы фестиваль стал традицией для многих семей, родных и близких людей. Три-четыре поколения — постоянные гости, которые ждут события весь год.

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, в задачами которого являются популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни.На один день усадьба и парк Захарово стали пикником под открытым небом, где в разных уголках происходили разнообразные мероприятия: музыкальные, поэтические, литературные, философские, исторические.

Открывали фестиваль и вели гала-концерт «Десять лет «Традиции» его создатели — режиссер, продюсер, художественный руководитель «Нового Театра» Эдуард Бояков и общественный деятель и писатель Захар Прилепин.

«»Традиция» десять лет стояла в самом центре русской национальной культуры. Там, где мы стали в 2016 году, собрав своих, сошедшихся в дни и месяцы Русской весны, там и образовался, вокруг нас — центр. Мы были первыми. Констатируем это без бравады и пафоса, как очевидность. Многие из выступающих сейчас у на начинали с нами этот путь. Фестиваль «Традиция» изменил вообще, назовем это, культурное мироздание. Пошли волны, это отобразилось в культуре, и они до сих пор идут. Мы видим, как все видоизменяется, как рождается, в конечном итоге рождается новый народ 21 века. Мы становимся иными. И я счастлив, что мы с Эдуардом, с нашими товарищами, с нашими певчими, с играющими на сценах, с нашими друзьями, которые нам помогают, мы были в центре событий», — сказал Захар Прилепин.

«Мы строим программу фестиваля, исходя из представлений о русском культурном коде, представлений о сложной, цветущей культуре, которая не противопоставляет аристократическое народному, этническое — глобальному», — поделился Эдуард Бояков.

Главные вехи программы остались традиционными. Было много музыки – выступили группы «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», «Кукуруза», «Лествица», а также Ансамбль Покровского, Таисия Краснопевцева, Елена Фролова, Евгения Смольянинова, Наталья Сербина, Семья Боджгуа, «Победный хор» п/у Ульяны Меньшиковой.

В этом году «Традиция» представила серию бесед о культуре, истории, философии, среди которых: Борис Акимов и Олег Степанов об образах русского будущего, Герман Артамонов о Степане Разине, Захар Прилепин об истории России, Эдуард Бояков о русской музыке сегодня, Семен Пегов о добровольчестве и русской весне, Владимир Сизов о роли бабушки в судьбе Александра Пушкина, Евгений Фатеев об опыте 90-х, Екатерина Кретова и Варвара Шелыгина о женщинах-композиторах, Вадим Вольфсон об истории русских перьев и чернил, Василий Гурков о мифах русского средневековья и многие другие.

Зрители фестиваля также увидели поэтические перфомансы Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Алексея Шмелева, Максима Замшева и других. В рамках проекта «Стихи для победы»: специальную программу «Я лиру посвятил народу своему…» с участием поэтов Дмитрия Филиппова, Натальи Тебелевой, Матвея Раздельного, Динары Кермовой, Марии Ватутиной, Алексея Шмелева; спектакль Нового Театра «ПОЭЗИЯ.doc. Игорь Караулов. Сам по себе и со всеми», литературно-музыкальную композицию к 100-летию поэта Юлии Друниной «Смотрю назад, в продымленные дали…».

В завершении фестиваля состоялся гала-концерт «Десять лет «Традиции», в котором участвовали те, кто выступал на фестивале в течение десяти лет — «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», Алексей Поддубный («Джанго»), Маша Макарова, Ансамбль Покровского, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Ревякина, Алексей Шмелев, Софья Юдина, Максим Замшев.