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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Подземном музее «Зарядье» открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»

В Подземном музее «Зарядье» открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»

editor
By editor
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владимир меньшов - москва слезам не верит

17 сентября, в день 85-летия Владимира Валентиновича Меньшова, в Подземном музее «Зарядье» открылась выставка, посвящённая режиссеру и его главному фильму «Москва слезам не верит», снятому 45 лет назад.

В экспозиции представлены подлинные костюмы главных героинь и реквизит, плакаты и афиши фильма, эскизы костюмов художника Жанны Мелконян, «одевавшей» героев, раскадровки и режиссерские листы. Выставка рассказывает о том, как создавался фильм — о выборе актеров на роли, московских локациях для съемок и многом другом. Уникальный архивный документ предоставила семья Владимира Валентиновича: режиссерский вариант сценария «Москва слезам не верит» с правками и комментариями Владимира Меньшова, сделанными от руки. Финальный интерактивный экспонат позволит зрителям буквально погрузиться в одну из самых известных сцен кинофильма.

На открытии присутствовали Вера Алентова и Юлия Меньшова с супругом и детьми.

Осмотрев экспозицию, Вера Валентиновна Алентова, супруга мастера и исполнительница главной роли в фильме «Москва слезам не верит», отметила: «Человек жив до тех пор, пока о нём помнят».

«Предложение сделать выставку показалось мне потрясающим. Все мы хорошо знаем, как принято праздновать у нас юбилей мастеров. Все мы неоднократно видели миллион занудных телепередач на эту тему, когда все собираются и вспоминают былое. Провести в Зарядье, где сохранилась настоящая кладка Китайгородской стены, где было самое начало Москвы, выставку о папе и его фильме “Москва слезам не верит” — это очень символично, не банально, и очень соответствует его духу. Ему бы это понравилось», — поделилась Юлия Меньшова.

Выставка рассчитана на самую разную аудиторию: любителей кино и ретро-стилистики, молодых людей, интересующихся историей и культурой, коренных москвичей и приезжих, кто, как и герои фильма, планирует покорить столицу.

«Пока мы делали выставку, я была уверена, что она для тех, кто смотрел, знает и любит этот фильм. Но среди наших коллег нашелся один достаточно молодой, который этот фильм не смотрел. И когда он увидел выставку, то тем же вечером пошёл смотреть кино. И ему понравилось!» — рассказала Ирина Осипова, заместитель руководителя выставочных проектов парка «Зарядье».

Снятый в 1979-м, получивший премию «Оскар» (третью и последнюю в истории советского кино), фильм «Москвы слезам не верит» до сих пор популярен. Причины это успеха сформулировал на открытии выставки директор Парка «Зарядье» Иван Демидов:

«Владимир Валентинович во всех своих историях рассказывал, как мы в нашей стране хотим жить, мечтаем жить и должны жить. Но тайна начинается тогда, когда мастер из подручных средств, в данном случае кинематографа, делает произведение, которое мгновенно попадает в тот самый генетический код народа и остается с ним на долгие годы».

владимир меньшов - москва слезам не верит

владимир меньшов - москва слезам не верит

владимир меньшов - москва слезам не верит

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владимир меньшов - москва слезам не верит

владимир меньшов - москва слезам не верит

владимир меньшов - москва слезам не верит

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