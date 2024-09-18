Премия «Звезда Театрала» представила шорт-лист

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала финальный список претендентов на награду. Из 160-и номинантов, вошедших в лонг-лист, онлайн-пользователи из разных уголков страны и мира выбрали самых ярких деятелей культуры и лучшие театральные работы сезона, определив тем самым тройки финалистов зрительского голосования.

В 2024 году свой выбор по лонг-листу «Звезды Театрала» сделали более 50 тысячам человек, что является абсолютным рекордом для первого этапа голосования в премии. Благодаря поддержке зрителей и поклонников в шорт-лист попали 48 претендентов на победу в 16 разных номинациях – от лучшего спектакля большой формы до лучшей роли театрального актёра в кино и лучшего русского театра за рубежом. В частности, среди финалистов «Звезды Театрала»-2024 оказались Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снегирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие мастера сцены, претендующие на звание лауреата в индивидуальных категориях.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», поборются спектакли Москвы и Санкт-Петербурга. Это постановки «Воскресение» Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета), «Собачье сердце» Антона Фёдорова (МТЮЗ) и «Холопы» Андрея Могучева (БДТ им. Товстоногова). Не менее сложный выбор предстоит сделать и среди работ малой формы, где представлены три ярких спектакля из столицы: «Кто убил Фриду Кало» Бориса Константинова (Театр кукол им. Образцова), «Повесть о Сонечке» Владислава Наставшева (Театр им. Вахтангова) и «Прозрачное солнце осени» Александра Коршунова (Театр «Сфера»).

География «Звезды Театрала»-2024 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Казахстана, Израиля и Швейцарии, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – ведущие театры Калуги, Перми и Нижнего Новгорода. В ходе зрительского голосования сформировалась «региональная» тройка в ещё одной номинации, «Лучший любительский театр», где сегодня представлены Молодёжный театр «Чайка» (Нефтеюганск), Студия-театр «Манекен» (Челябинск) и Театральная студия «СТОП» (Калиниград).

«Мы очень рады, что в номинировании и голосовании принимают участие десятки тысяч людей не только из самых разных уголков России, но и из очень многих стран мира, – говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – Российские зрители активно болеют за свои региональные и любительские театры, о чём свидетельствует рекордное число заявок, а зрители зарубежья не скрывают любви к русскоговорящим театрам, и открыто выражают эту любовь и свою поддержку в ходе голосования на сайте премии. Мы очень благодарны всем за это и желаем удачи самому массовому зрительскому жюри!» Теперь за публикой последнее слово: до конца осени ей нужно определить, кто будет единственным победителем в каждой категории – став, тем самым, лауреатом главной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте награды.

Решение зрительского жюри будет озвучено 16 декабря со сцены Театра им. Вахтангова во время торжественной церемонии награждения.

Фото – Яна ОВЧИННИКОВА