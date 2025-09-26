В прокат выходит психологический хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчаем в главной роли

Фильм основан на знаменитой книге Макса Портера «Grief Is the Thing with Feathers» — произведении, которое с момента выхода в 2015 году стало одним из самых заметных литературных событий десятилетия. Небольшая по объёму, но абсолютно нестандартная повесть соединяет в себе прозу, поэзию и театральность, превращая переживание утраты в искусство. Критики восторгались смелостью Портера: Kirkus Reviews назвал книгу «элегантной, изобретательной и идеально выстроенной», а The Guardian отмечал её как «лирическую, сюрреалистическую медитацию о потере», а книга собрала целую полку наград: International Dylan Thomas Prize, Sunday Times / PFD Young Writer of the Year Award, Books Are My Bag Readers’ Award, а также Europese Literatuurprijs. Она попадала в шорт-листы престижных премий вроде Guardian First Book Award и Goldsmiths Prize. Grief Is the Thing with Feathers переведена более чем на 36 языков и издана почти в 30 странах, став международным хитом.

При написании своей книги Макс Портер вдохновлялся поэтическим циклом «Crow» английского поэта Теда Хьюза. Хьюз, более известный широкой публике как муж американской писательницы и одного из самых ярких представителей исповедальной поэзии Сильвии Плат. Хьюз создал образ Ворона как мрачного мифического трикстера, проводника в мир хаоса и человеческой боли. В поэзии Хьюза этот персонаж был жесток и беспощаден, отражал первобытные тёмные силы природы и самого человека. Портер переосмысляет архетипический образ и его Ворон становится воплощением горя, существом, которое может и ранить, и утешать. Он навязчив, абсурден, пугающ, но именно его присутствие помогает семье пережить горе, а наследие поэта обретает новое, более интимное и человеческое звучание.

Фильм создан вокруг актёрского ансамбля, где каждая роль становится частью общего, цельного высказывания. Главную роль исполняет Бенедикт Камбербэтч, лауреат премии BAFTA, обладатель «Эмми» и номинант на «Оскар» за фильмы «Власть пса» и «Игра в имитацию». К нему присоединяется Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме», «Вселенная Стивена Хокинга», «Семь лет в Тибете», «Песочный человек»). Его работа в фильме добавляет глубину и философский подтекст. Персонаж, которого озвучивает Тьюлис становится альтер-эго и голосом совести для главного героя. В актёрский состав вошли и другие яркие имена: Джесси Кейв, оставившая след в саге о Гарри Поттере, Сэм Спруэлл («Фарго», «Дюна: Пророчество»), Винетт Робинсон, отмеченная премией BAFTA TV за «Точку кипения», а также Лео Билл, Тим Плестер и Адам Бейзил.

Бенедикт Камбербэтч не только исполнил главную роль в фильме «Сущность», но и выступил одним из продюсеров картины вместе со своей компанией SunnyMarch и Lobo Films. В прессе активно обсуждают, что актёр будет номинирован на премию «Оскар» за свою многогранную карьеру и в том числе за работу над этим фильмом.

Обозреватели The Hollywood Reporter и Variety отмечают игру Камбербэтча как центральный элемент фильма. Актёр удерживает внимание зрителя на протяжении всей истории, демонстрируя точность и эмоциональную глубину своего персонажа. Его исполнение делает героя живым и многослойным, филигранно подчеркивая визуальные метафоры фильма, в том числе и центральный образ ворона. Пресса особенно подчёркивает, что визуальная сила картины удачно сочетается с честным и цепляющим актёрским подходом, находя тонкий баланс между эмоциональной глубиной и элементами хоррора.