В прокат выходит киноверсия сериала «Два холма»

На больших экранах зрители увидят завязку истории — киноверсию первых эпизодов оригинального проекта START, ставшего на видеосервисе лучшим запуском 2022 года и вызвавшего бурные дискуссии зрителей и кинокритиков. Оценить мир победившего матриархата можно будет с 9 июня во всех кинотеатрах страны.

«Два холма» — комедийная антиутопия о мире победившего матриархата. Авторы проекта фантазируют о том, что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население погибнет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки.

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру…

Главные роли в сериале исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Вертинский», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Также в ролях: Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Филипп Бледный и другие.

Режиссер – Дмитрий Грибанов.

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