ДЕНЬ ПЕТРА I В КОЛОМЕНСКОМ

4 июня в музее-заповеднике «Коломенское» можно принять участие в семейном квесте, который охватывает все места, связанные с легендарным правителем.

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Имя российского императора тесно связано с Коломенским: здесь прошло его детство и здесь же развернулись события, связанные с борьбой за власть с его сестрой царевной Софьей. Уже став императором, Петр Алексеевич никогда не забывал о Коломенском, неоднократно возвращаясь сюда в начале XVIII века.

Отец Отечества и первый Всероссийский Император круто повернул штурвал корабля российской истории. Но кем он был на самом деле? И как стоит оценивать период его правления? Мы приглашаем вас искать собственные ответы на эти и многие другие вопросы о Петре I в Коломенском!

4 июня юные любители истории смогут пройти увлекательный квест-путешествие по музею-заповеднику. Участники увидят: Дворец царя Алексея Михайловича, архангельский Домик Петра I, Государев двор, причал набережной Москвы-реки, Голландский домик Петра I. Вместе с аниматорами дети поиграют в шашки, побывают в дубовой роще, где по легенде Петр изучал грамоту, поучаствуют в эстафетах и после прохождения всех заданий получат заслуженную награду.

Получить карту и начать семейный квест можно с 12:00 до 18:00 в одном из этих мест:

Вход №2 в музей-заповедник, станция метро «Коломенская», проспект Андропова, д. 39, стр. 45.

Вход №5 в музей-заповедник, станция метро «Каширская», проспект Андропова, д. 39, стр. 48.

ДЕНЬ ПЕТРА I В «ИЗМАЙЛОВО»

Измайлово – важное место, связанное с детством будущего императора, летняя резиденция царской семьи.

Однажды, прогуливаясь неподалеку от дворца в Измайлове, Петр Алексеевич обнаружил на Льняном дворе старый английский ботик боярина Никиты Романова. По распоряжению Петра бот был отремонтирован, и шестнадцатилетний царь совершил на нем одно из своих первых плаваний вдоль Измайловского острова и по реке Яузе. Этот небольшой эпизод из жизни царя оказался существенным для истории всей страны. С этого маленького кораблика, впоследствии прозванного «дедушкой русского флота», начинается славная история российских побед на море. В 1998 году на Измайловском острове в честь этого события был поставлен памятник Петру Великому работы скульптора Льва Кербеля.

4 июня с 12:00 до 16:00 юные посетители Измайловского острова научатся складывать бумажные кораблики и сразятся в морской бой и шашки.

Взрослых в этот день ждет лекция «Петровские реформы в области образования и культуры». Речь пойдет о знакомстве царя Петра I с культурной средой Немецкой слободы в Москве и европейских стран, о реформе шрифта и книгопечатания, о выпуске первой газеты. А также о том, как по-новому стала проводить время и наряжаться русская знать, о том, как появились новые традиции праздников, публичный театр и музей, произошли изменения в архитектуре и градостроительстве.

Начало – в 15:00.

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