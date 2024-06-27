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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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РОСИЗО представило выставку «Семья – душа России» в восьмой раз

editor
By editor
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НГХМ.-Кугач-Ю.П.-В-семье

НГХМ. Ю.П. Кугач. В семье

27 июня в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» состоялось открытие ставшей уже традиционной выставки «Семья — душа России». Выставка приурочена ко Дню семьи, любви и верности и посвящена базовым ценностям в жизни каждого человека — родительскому дому, семье, детям, внукам. Организаторы выставки — Фонд социально-культурных инициатив и РОСИЗО при поддержке Министерства культуры России и Департамента культуры города Москвы.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи, и это придает содержанию выставки особое значение. С помощью искусства выставка «Семья — душа России» расскажет о семейных традициях и познакомит зрителей с образами семьи, бытовавших в творчестве художников прошлого века и используемых современными авторами.

В экспозиции представлены работы победителей Всероссийского конкурса «Семья — душа России». В этом году для участия в выставке из более чем 1500 работ из разных регионов России были отобрано 175, часть из которых создана профессиональными живописцами, а часть художниками-любителями, студентами. Также на выставке будут представлены 95 детских рисунков.

Посетители увидят известные произведения из собраний российских музеев: Музея им. Андрея Рублева, Ярославского музея-заповедника, Русского музея и Нижегородского государственного художественного музея, Третьяковской галереи, Союза художников России, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, музея-заповедника «Царицыно» и РОСИЗО.

В музейной части выставки представлены иконы XVI–XVIII веков, в том числе икона с образами православных святых Петра и Февронии Муромских, ставших символом Всероссийского дня семьи, любви и верности. Икона экспонируется в процессе реставрации, что дает зрителю возможность заглянуть в таинство раскрытия древних образов. Несколько семейных портретов ведут зрителя от середины XIХ до середины ХХ века. Основные же темы выставки в этом году — любовь к родному дому, уважение к старшему поколению — нашли отражение в картинах Василия Максимова, Владимира Стожарова, Юрия Кугача, Виктора Иванова и других известных художников.

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