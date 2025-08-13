VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Севастополь впервые принял VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

VIII Фестиваль Ильдара Абдразакова. Севастополь 2025. Фото Евгений Евтюхов © Фонд И. Абдразакова
VIII Фестиваль Ильдара Абдразакова. Севастополь 2025. Фото Евгений Евтюхов © Фонд И. Абдразакова

12 августа 2025 года в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось торжественное открытие VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Таким образом, проект продолжил свою традицию представлять оперное искусство в разных городах России, расширяя фестивальную карту.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который подчеркнул одну из ключевых миссий музыкального форума: «Этот фестиваль — не только праздник музыки, это ещё и возможность открыть для себя новые имена, поддержать молодых талантливых исполнителей».

Художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков представил публике насыщенную программу, включающую романсы русских композиторов — М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Рубинштейна, М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Г. Свиридова. В концерте-открытии приняли участие заслуженный артист Республики Татарстан, солист театров «Геликон-опера» и «Новая опера» Алексей Тихомиров, солист Мариинского театра Кирилл Белов, выпускница Академии театра Сан Карло Анастасия Сагайдак, солистка Мариинского театра Валерия Лебедева, приглашённая солистка Большого театра России Юлия Шаварина и солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко. Партию фортепиано исполнил концертмейстер Севастопольского театра оперы и балета Евгений Сергеев.

