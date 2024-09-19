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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети появился третий сезон сериала «Триггер»

editor
By editor
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триггер

Драма «Триггер» с Максимом Матвеевым в роли психолога – один из самых любимых у российских зрителей сериалов, он выходит на экраны с 2018 года. «Триггер» занимает 24 место в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей Кинопоиска и оценивается в 7,4 балла из 10 по рейтингу IMDb. Сериал также получил две премии «Золотой орёл» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актёр на ТВ». В 2023 году «Триггер» стал триумфатором премии ТЭФИ, получив три приза: как лучший драматический сериал, за главную роль Максима Матвеева и за сценарий Александры Ремизовой и Андрея Золотарева.

Главный герой сериала — психолог, который использует в своей практике метод шоковой терапии. Артём Стрелецкий провоцирует клиентов, чтобы они начали говорить правду: заставляет их прыгать с парашютом, драться, напиваться. За один-два сеанса он помогает разобраться с проблемами. Его практика процветает, пока один из пациентов не совершает суицид. Психолог вынужден расследовать
смерть клиента, чтобы восстановить свою репутацию.

Действие третьего сезона происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий возвращается в столицу и возобновляет практику после попытки переехать к морю и бросить психологию. Он даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но и сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.

Режиссером третьего сезона «Триггера» выступил Игорь Твердохлебов. К своим ролям в сериале вернулись Светлана Иванова , Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин, Сабина
Ахмедова. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум, исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».

Пополнился актёрский состав и новыми звёздами. В их числе Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и одна из самых титулованных теннисисток России, обладательница двух кубков Большого шлема в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова.

Продюсерами третьего сезона драмы «Триггер» выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Михаил Китаев. Производство — «Лунапарк» и Плюс Студия на основе формата, созданного Продюсерской компанией «Среда».

Третий сезон одного из самых популярных российских сериалов «Триггер» вышел 19 сентября одновременно в онлайн-кинотеатре PREMIER и на Кинопоиске. Платформы впервые договорились о совместной премьере. Также на PREMIER выйдут первые два сезона сериала и полнометражный «Триггер. Фильм».

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