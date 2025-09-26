В сети представили тизер-трейлер исторической драмы «Константинополь»

Онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ показали новые материалы из исторической драмы «Константинополь», в основу которой легли события начала 20-х годов ХХ века. Главный герой — белогвардейский офицер Нератов — оказывается в чужом городе. Он потерял все: Родину, семью, смысл жизни. В Константинополе, среди изгнанников, нет места ни ему, ни его мечтам, ни милосердию, ни справедливости. Здесь мужчины, чтобы выжить, преступают закон, а женщины забывают о чести. Одинокий и сломленный, Нератов встает во главе русской эмиграции, не щадя ни чужих, ни своих.

В новом сериале зритель увидит, какой опасности подвергались русские эмигранты в Константинополе и как пытались выжить среди беженцев-соотечественников. Оставшись без средств к существованию, они вынуждены вступить в смертельную схватку с городом, недоброжелателями и даже друг с другом.

Авторами сценария выступили Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова и Владлен Максимов. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, кресло режиссера-постановщика занял Сергей Чекалов. Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. В сериале также снялись Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс, Бен Пух, Мартин Джон Кук, Глеб Шевнин и другие.

После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и наш главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.