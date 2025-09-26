Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Поздно»: ice Lo и ANDRO выпустили пронзительный поп-R&B сингл

«Поздно»: ice Lo и ANDRO выпустили пронзительный поп-R&B сингл

editor
By editor
22
ice lo - andro
Фото © пресс-служба Rocket Records

Голоса двух ярких артистов сливаются воедино в новом эмоциональном треке, погружая слушателей в атмосферу ностальгии, утраченных возможностей и холодного одиночества.

«Поздно» — это песня о том, что иногда даже самые сильные чувства приходят не вовремя. С первых нот композиция захватывает неторопливым саундом и легкостью, создавая ощущение, будто артисты делятся сокровенным прямо с тобой.

Трек сочетает в себе меланхоличную мелодию, современные ритмы и глубокий личный текст, рассказывающий историю любви, которую уже нельзя вернуть. А строчки «Ты хочешь набрать, но уже слишком поздно» звучат, как финальный аккорд в отношениях, в которых каждый остался наедине со своими мыслями и сожалениями.

«Ho
Где бы я не был,
Запах твоих волос мне напомнит ветер,
Который дует с севера.
Я обеспечен
Одиночеством,
Ты хочешь набрать,
Но уже слишком поздно…»

ice Lo — артист музыкального лейбла ROCKET RECORDS и перспективный R&B-исполнитель, известный по своим запоминающимся трекам. В начале года занял позиции в топовых плейлистах: его совместный с ayv1o ремикс на знаковую композицию Нюши, получивший название «Не перебивай 2.0», «залетел» во все известные чарты и соцсети, в том числе TikTok.

ANDRO — самобытный исполнитель, сочетающий в своем творчестве различные жанры и стили. Всего за несколько лет смог выстроить прочную музыкальную карьеру, выпуская раз за разом настоящие хиты. ANDRO не боится экспериментировать, именно это и привлекает слушателей к персоне артиста. Среди работ исполнителя есть музыка в самых разных стилях — от лирики до настоящего хип-хопа и чистого рэпа.

Предыдущая статья
МАРФА подарила новую жизнь хиту Наталии Власовой
Следующая статья
В сети представили тизер-трейлер исторической драмы «Константинополь»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru