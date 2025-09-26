«Поздно»: ice Lo и ANDRO выпустили пронзительный поп-R&B сингл

Голоса двух ярких артистов сливаются воедино в новом эмоциональном треке, погружая слушателей в атмосферу ностальгии, утраченных возможностей и холодного одиночества.

«Поздно» — это песня о том, что иногда даже самые сильные чувства приходят не вовремя. С первых нот композиция захватывает неторопливым саундом и легкостью, создавая ощущение, будто артисты делятся сокровенным прямо с тобой.

Трек сочетает в себе меланхоличную мелодию, современные ритмы и глубокий личный текст, рассказывающий историю любви, которую уже нельзя вернуть. А строчки «Ты хочешь набрать, но уже слишком поздно» звучат, как финальный аккорд в отношениях, в которых каждый остался наедине со своими мыслями и сожалениями.

«Ho

Где бы я не был,

Запах твоих волос мне напомнит ветер,

Который дует с севера.

Я обеспечен

Одиночеством,

Ты хочешь набрать,

Но уже слишком поздно…»

ice Lo — артист музыкального лейбла ROCKET RECORDS и перспективный R&B-исполнитель, известный по своим запоминающимся трекам. В начале года занял позиции в топовых плейлистах: его совместный с ayv1o ремикс на знаковую композицию Нюши, получивший название «Не перебивай 2.0», «залетел» во все известные чарты и соцсети, в том числе TikTok.

ANDRO — самобытный исполнитель, сочетающий в своем творчестве различные жанры и стили. Всего за несколько лет смог выстроить прочную музыкальную карьеру, выпуская раз за разом настоящие хиты. ANDRO не боится экспериментировать, именно это и привлекает слушателей к персоне артиста. Среди работ исполнителя есть музыка в самых разных стилях — от лирики до настоящего хип-хопа и чистого рэпа.