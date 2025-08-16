В сети представили тизеры триллеров «Тоннель» и «Отпечатки»

Состоялась премьере тизерных сцен сразу двух разножанровых триллеров — «Тоннеля» с Елизаветой Боярской и «Отпечатков» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Оба сериала — истории о том, как прошлое и обстоятельства проверяют человека на прочность, заставляя идти на жертвы ради близких или ради правды. В центре внимания находится семья: её сила, её боль, её тёмные стороны.

Криминальный триллер «Тоннель» рассказывает о неподкупной таможеннице Свете Суворовой (Елизавета Боярская), которая всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его — есть, для этого Свете придется забыть о своих профессиональных принципах и пойти на сделку с совестью. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

В главных ролях – Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссер проекта – Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»), авторы сценария – Настя Кузнецова и Роман Жигалов.

Напряжение в триллере «Тоннель» держится не только на погонях и сделках с мафией, но и на том, как меняется человек, когда рушится его привычная система координат. Елизавета Боярская играет внешне незаметную, почти растворённую в своей службе таможенницу, которая за годы работы превратила честность в профессию. Но обстоятельства пробуждают в ней качества, которые становятся для всех большим потрясением. Режиссёр Флюза Фархшатова строит историю как многоуровневую комбинацию психологической драмы и напряжённого детектива, где каждое действие героини — шаг по тонкому льду. Для Боярской эта роль — резкое смещение амплуа: эффектная актриса появляется на экране без привычного лоска, но с сильным внутренним нервом, который становится главным магнитом сериала. Масштаб съёмок проекта — от зимних лесов Ленинградской области до приграничных городков — усиливает ощущение замкнутого, холодного пространства, в котором разворачивается игра.

Детективный триллер «Отпечатки» – первый собственный проект Студии KIONFILM – покажет тихий городок Заречный, который потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна (Оксана Акиньшина) возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на всё, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

В главных ролях – Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников и Анна Богомолова. Режиссер проекта — Сергей Филатов («Урок, «Слезы капали в фо-бо»), авторы сценария — Никита Кукарцев и Калерия Демина.

За сюжетом о расследовании убийств здесь обнаруживается острое исследование того, как травмы детства продолжают жить в людях и влиять на них. Биография следователя Яны, сильной женщины, тесно переплетается с местом преступления. Партнёр по делу, капитан Денис (Дмитрий Чеботарев), сначала воспринимает расследование как обычную работу, но вместе с героиней оказывается в ситуации, где привычная логика расследования бессильна. Режиссёр Сергей Филатов удерживает баланс между жанровой интригой и эмоциональной достоверностью, а реальные истории воспитанников детских домов, творчески переработанные в сценарии, придают сериалу плотность и подлинность. Съемки прошли в Астрахани и Астраханской области.

KION запускает эти премьеры в одном сезоне не случайно: оба проекта связаны с темой памяти и выбора, предлагая зрителю разную оптику и оригинально работая с жанром триллера.

Фото © пресс-служба KION