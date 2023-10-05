Ненависть, стравливание — одна из самых мерзких сторон человеческой натуры. Собачьи бои наглядно раскрывают эти проявления. Главный герой картины — волк Абрек, которого худшие представители рода человеческого пытаются втянуть в это кровавое безумие. Однако в нем нет места непостижимой людской злобе, он действует по своим естественным законам, всегда оставаясь верным себе, своей природе. Именно он становится немым учителем для русского сапера Володи и чеченского мальчика Халида. Именно дикий хищник помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, понять, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным. Картина создана по мотивам повести Джамбулата Умарова «Абрек».

«”Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи” — именно эта фраза из Библии стала основной темой нашей истории», — рассказывает генеральный продюсер, соавтор сценария, сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

Одну из главных ролей в сериале исполнил актер Артур Сопельник («Метод 2», «Физрук», «Кадетство»), который признался, что посвятил новую работу своему отцу. «Когда я только прочитал сценарий, понял, что всеми правдами и неправдами должен попасть в этот проект, слишком много в нем пересечений с моей жизнью. Мой отец — сапер и роль Володи я посвятил ему. Мой герой — обычный русский парень, немногословный, честный, спокойный, монументальный даже. Мне кажется, в нынешних реалиях такого героя будет непривычно наблюдать на экранах, потому что мы привыкли, что вокруг все очень амбициозные, выставляющие себя напоказ, слишком громкие. Владимир из другого теста, он настоящий человек дела. Он очень мало, но очень точно выражает свои мысли, поэтому, наверное, нам всем есть, чему у него поучиться», — говорит актер.

Вместе с Артуром Сопельником в картине сыграли Алина Рачковская («Струны», «Купала»), Дмитрий Богдан («Черная весна», «Коса», «Калашников»), народные артисты России Владимир Стеклов («Гардемарины, вперед!», «Разорванный круг», «Узник замка Иф», «13 клиническая», «Нулевой пациент», «Бывшие») и Валентин Смирнитский («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Отцы и деды», «Адъютант Его превосходительства», «Визит к Минотавру», «Мушкетеры двадцать лет спустя»), лауреат премии «Ника» Борис Каморзин («Долгое прощание», «Ликвидация»), Анатолий Журавлев («Бывшие»), Ангелина Пахомова («Содержанки 4», «Бедные Абрамовичи»), Антон Батырев («Дыхание») и другие.

Также в фильме задействованы чеченские актеры, среди которых народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев, Махмуд Цагаев в роли Халида и другие. А еще «Абрек» станет дебютом для стендап-комика, англичанина Стива Формана.

Режиссером картины выступил Иван Шурховецкий («Легенда о Коловрате», «Янычар», «Охотники за головами»), который поделился подробностями работы с животными: «В работе с собаками сложностей масса, но, по сути, это такие же люди, с которыми надо внимательно договариваться. С каждым по отдельности. Не существует волшебной конфетки, существует доверие и человеческая находчивость. Существует профессионализм настоящих кино-кинологов (Александра Степанова). Существует смелый оператор и компьютерная графика. Никто не страдал — для собак это было игрой. Для нас — кропотливым трудом и великим опытом, ибо Зверь учит говорить без слов».

Съемки картины проходили в Москве и Чеченской Республике. Среди локаций – высокогорное озеро Кезеной-Ам, древний «город стражников» Хой, селение Кенхи и село Ярыш-Марды. Поэтому, по словам создателей, «Абрек» — это не только история о дружбе, чести, преданности и любви, но и взгляд на историю Чечни, на ее культуру и природу.

Повесть «Абрек» — первая художественная книга Джамбулата Умарова, историка и востоковеда. В декабре 2019 года Джамбулат Умаров был удостоен звания «Народный писатель Чеченской Республики», а в июне 2021 стал лауреатом Пушкинской премии за просветительскую и общественную деятельность.

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