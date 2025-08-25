VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноТНТ запускает второй сезон комедийного сериала «Первокурсницы»

ТНТ запускает второй сезон комедийного сериала «Первокурсницы»

editor
By editor
74
первокурсницы
Фото © ТНТ

Телеканал ТНТ объявляет о старте продолжения одного из хитов прошлого года, комедийного сериала «Первокурсницы». Премьера второго сезона состоится 8 сентября 2025 года. Зрителей ждёт ещё больше юмора, неожиданных поворотов и жизненных ситуаций, доказывающих, что учиться, влюбляться и начинать всё с нуля можно в любом возрасте. Производством сериала по-прежнему занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Главные героини, подруги Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) — сорокалетние студентки, которые вернулись в родной институт, чтобы наконец получить диплом. После успешного дебюта в прошлом сезоне их история продолжается: учеба, общежитие, а еще кулинарный стартап и новые отношения — всё это перемешано в вихре студенческой жизни.

Во втором сезоне к дуэту Уколовой и Стуловой вновь присоединились Екатерина Маликова, Евгений Егоров, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Александр Обласов и другие любимые зрителями артисты. Появятся и новые герои в исполнении Артёма Ткаченко, Ильи Сигалова и Артура Иванова.

Настя и Жанна продолжают курсировать между лекциями, зачётами и шумной общажной реальностью — дежурства, субботники, институтские мероприятия. Настя встречается с пятикурсником Данилой (Евгений Егоров), но их отношения всё чаще оказываются под испытанием. Чтобы отвлечься, она присоединяется к кулинарному стартапу, который постепенно перерастает в собственное кафе.

Жанна после поездки в Сочи заводит курортный роман, который в Москве оборачивается любовным треугольником. Ей предстоит сделать непростой выбор. А их бывшая соперница и теперь подруга Вика (Екатерина Маликова) решает, что готова стать матерью и идёт к цели весьма нестандартным путём.

Режиссёр второго сезона — Алёна Корчагина («Это мы», «Ивановы-Ивановы»), авторы сценария и креативные продюсеры — Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

Максим Вахитов, Юлия Галиченко: «Если проводить аналогию с учёбой, то первую сессию мы сдали на все пятёрки. Но чтобы получить красный диплом, нужно стараться ещё сильнее, чем в первом семестре. Мы вложили во второй сезон больше тепла, больше узнаваемых жизненных историй — как комедийных, так и трогательных. Потому что справляться с жизненными неурядицами нашим героиням и нам самим помогает не только смех, но и доброта, товарищеское плечо и, конечно, любовь».

Анна Уколова, актриса: «Второй сезон „Первокурсниц“ — это как возвращение после каникул: мы снова в нашем общежитии, на парах, за партами, в кругу родных героинь. Было приятно убедиться, что история Насти и Жанны откликнулась у зрителей самого разного возраста — к нам присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много тёплых слов и понимаю, что для нас и для канала это настоящий успех. Теперь ждём, как зрители встретят новые серии — поверьте, скучно не будет».

Екатерина Стулова, актриса: «Я безумно рада, что зрители снова увидят “Первокурсниц”. Мы с Аней Уколовой успели соскучиться друг по другу, а встреча на площадке была как встреча с близким другом — обнялись и сразу начали придумывать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Главное, что отзывы после первого сезона вдохновили нас продолжать: зрители писали, что наши героини мотивируют женщин учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. А ведь в 40 лет жизнь только начинается!»

Предыдущая статья
Александр Ангальт: «А я еду к себе домой»
Следующая статья
В сети вышли первый тизерный постер и тизерный трейлер сериала «Бар “Один звонок”»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru