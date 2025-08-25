ТНТ запускает второй сезон комедийного сериала «Первокурсницы»

Телеканал ТНТ объявляет о старте продолжения одного из хитов прошлого года, комедийного сериала «Первокурсницы». Премьера второго сезона состоится 8 сентября 2025 года. Зрителей ждёт ещё больше юмора, неожиданных поворотов и жизненных ситуаций, доказывающих, что учиться, влюбляться и начинать всё с нуля можно в любом возрасте. Производством сериала по-прежнему занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Главные героини, подруги Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) — сорокалетние студентки, которые вернулись в родной институт, чтобы наконец получить диплом. После успешного дебюта в прошлом сезоне их история продолжается: учеба, общежитие, а еще кулинарный стартап и новые отношения — всё это перемешано в вихре студенческой жизни.

Во втором сезоне к дуэту Уколовой и Стуловой вновь присоединились Екатерина Маликова, Евгений Егоров, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Александр Обласов и другие любимые зрителями артисты. Появятся и новые герои в исполнении Артёма Ткаченко, Ильи Сигалова и Артура Иванова.

Настя и Жанна продолжают курсировать между лекциями, зачётами и шумной общажной реальностью — дежурства, субботники, институтские мероприятия. Настя встречается с пятикурсником Данилой (Евгений Егоров), но их отношения всё чаще оказываются под испытанием. Чтобы отвлечься, она присоединяется к кулинарному стартапу, который постепенно перерастает в собственное кафе.

Жанна после поездки в Сочи заводит курортный роман, который в Москве оборачивается любовным треугольником. Ей предстоит сделать непростой выбор. А их бывшая соперница и теперь подруга Вика (Екатерина Маликова) решает, что готова стать матерью и идёт к цели весьма нестандартным путём.

Режиссёр второго сезона — Алёна Корчагина («Это мы», «Ивановы-Ивановы»), авторы сценария и креативные продюсеры — Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

Максим Вахитов, Юлия Галиченко: «Если проводить аналогию с учёбой, то первую сессию мы сдали на все пятёрки. Но чтобы получить красный диплом, нужно стараться ещё сильнее, чем в первом семестре. Мы вложили во второй сезон больше тепла, больше узнаваемых жизненных историй — как комедийных, так и трогательных. Потому что справляться с жизненными неурядицами нашим героиням и нам самим помогает не только смех, но и доброта, товарищеское плечо и, конечно, любовь».

Анна Уколова, актриса: «Второй сезон „Первокурсниц“ — это как возвращение после каникул: мы снова в нашем общежитии, на парах, за партами, в кругу родных героинь. Было приятно убедиться, что история Насти и Жанны откликнулась у зрителей самого разного возраста — к нам присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много тёплых слов и понимаю, что для нас и для канала это настоящий успех. Теперь ждём, как зрители встретят новые серии — поверьте, скучно не будет».

Екатерина Стулова, актриса: «Я безумно рада, что зрители снова увидят “Первокурсниц”. Мы с Аней Уколовой успели соскучиться друг по другу, а встреча на площадке была как встреча с близким другом — обнялись и сразу начали придумывать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Главное, что отзывы после первого сезона вдохновили нас продолжать: зрители писали, что наши героини мотивируют женщин учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. А ведь в 40 лет жизнь только начинается!»