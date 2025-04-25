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Блюз-рок группа Sula Fray из Черкесска продолжает набирать обороты с новым синглом «Сквозь тебя»

editor
By editor
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sula-fray
Фото © пресс-служба Vibe Department

Проведя три солдаут-концерта в Москве и Санкт-Петербурге группа Sula Fray значительно расширила свое присутствие не только в онлайне, но и сплотила связь с аудиторией вживую. В преддверии выступления на Дикой Мяте этим летом блюз-рок группа не сбавляет обороты и представляет уже пятый сингл в 2025 году. «Cквозь тебя» – эксперимент для черкесского коллектива, где они пробуют себя в инди-рок звучании и смешивают хип-хоп бит с зацикленными клавишами, осовременив обрамление уже любимых для их аудитории песен о глубоком с щепоткой фатализма.

В дальнейшие планы группы входит регулярный выпуск музыки, выступления на фестивалях и дальнейшее закрепление в статусе новых звезд мелодичного рока. Их глубокие песни для миллениалов с богатыми аранжировками уже привлекли внимание более полумиллиона ежемесячных слушателей, что привело к нескольким солдаутам в столицах и попаданию на обложку плейлиста.

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