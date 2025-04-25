«Вселенная»: Артём Кинг выпустил новую песню о любимой девушке

На всех цифровых платформах состоялась премьера: «Вселенная» — новый трек Артёма Кинга, посвященный самому дорогому на свете человеку.

«Вселенная» — это музыкальная история, в которой парень образно сравнивает свою возлюбленную с целым миром, бесконечным и сияющим множеством граней. Вторая половинка становится для него той, кто творит жизнь вокруг себя. Растворяясь в безусловной любви, герой становится неотъемлемой частью ее глубокой, многогранной и всеобъемлющей вселенной. Он любит и чувствует себя любимым, испытывая благодарность судьбе и обретая счастье каждый день.

«Ты — целая Вселенная,

В твоих руках все —

От облаков до моих вен.

Ты — целая Вселенная,

От радиочастот, звонков

До перемен…»

Артём Кинг — музыкант, громко заявивший о себе в 2020 году. Одним из самых значимых его релизов стал трек «Ну здравствуй», который покорил сердца слушателей и быстро занял высокие позиции в музыкальных чартах: 34 место на ВК Музыке, ТОП-50 на Яндекс Музыке и топ-90 на Apple Music. Этот успех принес артисту не только признание, но и награды в виде золотого и платинового дисков.

После продолжительного перерыва Артём вновь возвращается на музыкальную сцену, готовый вдохновлять поклонников своими новыми треками. Он не просто артист, но и автор собственных песен. В своих новых работах, таких как «Катастрофа», «Градусы» и «Канцероген» он экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям смелые сочетания инди-попа, поп-рока и хип-хопа