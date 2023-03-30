Танцы народов Енисейской Сибири представят в Кремлевском Дворце

18 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца с сольным концертом выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко. Наряду с оригинальными постановками народного артиста СССР Михаила Годенко в программе «ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ!» будут представлены танцы народов Енисейской Сибири.

Основу концерта составят уникальные постановки из золотого фонда народного артиста СССР Михаила Годенко, которые уже более полувека покоряют сердца зрителей всего мира: лирические хороводы «У колодца» и «Утушки», казачий пляс «Красный яр», задорная пляска «Сибирская потеха». Хореографическая сюита «Сибирь моя» раскроет величественную красоту и мощь бескрайних просторов Енисейской Сибири для московского зрителя.

Кроме того, на главной сцене страны Ансамбль танца Сибири исполнит национальные танцы – долганский и хакасский в постановке талантливого казахского хореографа Ернура Карыкбола. Всё в этих номерах – от хореографии до костюмов – отражает национальный колорит и самобытность коренных народов Сибири. Постановки были высоко оценены зрителями и заняли достойное место в репертуаре коллектива.

Премьера хакасского танца «День большого солнца» состоялась в декабре 2021 года. Сюжет постановки разворачивается вокруг реального хакасского праздника, когда мужественные воины и гордые красавицы благодарят солнце за энергию света, жизни и добра.

Долганский танец «Музыка ледяной степи» вошёл в репертуар ансамбля в январе 2022 года. В номере отражено поклонение северного народа источнику жизни – Солнцу, массовый праздник «хейро» в честь святила. Танец отличается своей самобытной лексикой и композиционным разнообразием.

Главный балетмейстер ансамбля народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак: «Михаил Семёнович Годенко создал уникальный стиль нашего ансамбля, хореография которого не похожа ни на один коллектив в мире. Он любил массовость, эффектность, хороший темп, юмор, сложные трюки, умел передать в танце широту и доброту сибирской души. Мы продолжаем развивать традиции, заложенные нашим Мастером, что находит свое отражение в новых постановках ансамбля».

Концерт проходит при поддержке Правительства Красноярского края.

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