В Сочи стартовали съемки шестого сезона многосерийного детектива «Спасская». Главные роли в проекте исполняют Карина Андоленко, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Александр Макогон и другие. Режиссер – Давид Ткебучава.

В новом сезоне следователь Анна Спасская (Карина Андоленко) и Влад Романов (Алексей Матошин) занимаются поисками ускользнувшего от них криминального авторитета и убийцы Емельянова (Александр Макогон). Но и Емельянов следит за расследованием Анны через своего человека в управлении – эксперта Александра Карагина (Пётр Нестеров), который передает информацию через скандального блогера Потапова (Никита Суворов). Анна узнает, что сбежать Емельянову помог ее бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин), которого тот шантажировал, угрожая его маленькому сыну Янику. Тем временем новым начальником Романова и Спасской в московском аппарате СК становится генерал Ладожский (Геннадий Семёнов), отец бывшей жены Влада – Ксении (Марина Дрень). Ладожский так и не простил Романова за то, что тот бросил его дочь. Влад намерен завоевать сердце Анны, но вскоре узнает, что Ксения беременна от него. Он решает скрыть от Спасской, что у него будет ребенок.