Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиПолина Гагарина и Дима Билан исполнят песню «Свадебные цветы» в новогоднем фильме

Полина Гагарина и Дима Билан исполнят песню «Свадебные цветы» в новогоднем фильме

editor
By editor
67
дима билан и полина гагарина
Дима Билан и Полина Гагарина. Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ представил новые лица в кастинге большого новогоднего проекта — музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Капитана милиции, которая помогает накрыть праздничную сходку преступников, сыграет в комедии популярная певица Полина Гагарина — это ее дебют в новогодних проектах ТНТ. Также в фильме появится Дима Билан в роли гостя на свадьбе товарища Саахова (Гарик Мартиросян). На этом пафосном мероприятии и прозвучит песня «Свадебные цветы».

Предыдущая статья
Новая песня Юрия Антонова прозвучала в эфире «Русского Радио»
Следующая статья
В Сочи стартовали съемки шестого сезона многосерийного детектива «Спасская»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru