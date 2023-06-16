В столице представили вьетнамский традиционный кукольный спектакль на воде

В XVI раз летняя Москва встречает Театральный фестиваль им. А.П. Чехова. В этом году представления, спектакли, танцевальные шоу привезли театры и коллективы Армении, Белоруссии, Аргентины, Чили, Вьетнама, Индии, Китая, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Узбекистана, Японии, Испании.

Вьетнамский театр Тханг Лонг существует с 1969 года. За это время его гастроли прошли на всех континентах (40 стран), на многочисленных международных фестивалях театр завоевал золотые и серебряные медали. История кукольного театра на воде насчитывает далеко не одно столетие. Одно время – XI век – театр был модным придворным развлечением, но его возникновение датируется более ранними сроками. Сельская местность дельты Красной реки (север Вьетнама) – место рождения столь интересной театральной культуры. Вода (реки, озера, пруды) стала сценой для разыгрывания кукольного представления.

Все водные кукольные декорации описывают быт вьетнамских деревень – работу на рисовых полях, ловлю рыбы, гонку лодок. Представлены и сцены мифологии вьетнамского народа, а также легенда о возвращенном мече – отсылка к истории страны, реприза темы Дракона и Феи – олицетворения предков вьетнамского народа. Всё представление сопровождается живой музыкой – игре на вьетнамских народных инструментах. Зрелище сколь красивое, столь и необычное, в то же время – любопытное, во многом ироничное. Знакомство же с разными жанрами традиционной культуры разных стран всегда интересно.

Марина АБРАМОВА

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