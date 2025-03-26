Наука движений: спектакль, созданный в сотрудничестве с неврологами

В Москве состоится новый показ спектакля-перформанса «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон», приуроченный ко Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона.

«К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» — перформанс о силе духа и возможностях человека, переживающего тяжелое неврологическое заболевание, вновь покажут на большой сцене. Проект был создан при поддержке фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД и ФГБНУ «Научный центр неврологии».

Постановка рассказывает о жизни человека до и после установления диагноза. Перформанс охватывает эмоциональные и физические переживания человека с болезнью Паркинсона, через танец раскрываются все стадии развития заболевания до обездвиживания тела при сохранении полноценной работы мозга и личности человека. Постановка вдохновлена книгой Игоря Казачкова «Болезнь Паркинсона. Формула выживания». Уже традиционно предварять спектакль будет выставка, посвященная последним достижениям неврологии и современным исследованиям возможностей мозга. Часть средств от продажи билетов будет перечислена на проект «Выиграть время», в рамках которого ученые ФГБНУ «Научный центр неврологии» разрабатывают новые способы ранней диагностики болезни Паркинсона.

В беседе с представителями нашего издания создатели рассказали об изменениях в спектакле.

По словам продюсера перформанса Виталия-Марка Гладышева, театр – это уникальный вид искусства. Каждый показ постановка трансформируется в зависимости от зрителя, времени и пространства:

«Во-первых, мы съездили на гастроли в Санкт-Петербург, выступили в Александринке — эта новая сцена, новое пространство, естественно, позволило взглянуть на проект по-другому. Мы добавляем какие-то технические моменты, мы как-то пересматриваем постановку, какие-то сцены удлиняем, какие-то укорачиваем, это такой постоянный процесс изменения. Что еще очень важно — это разговоры со зрителем после каждого спектакля. Эти разговоры нам помогают понимать какие-то части и помогают также что-то менять», — рассказал продюсер.

Хореограф и исполнитель перформанса Александр Челидзе также прокомментировал изменения в постановке. Артист отметил: герой растет и трансформируется вместе с танцором:

«Проект формировался из сцен, которые означают некоторые этапы жизни. И эти этапы связаны с психологическим и ментальным состоянием героя. Даже движение, музыка и хореография являются только основой для партитуры действия. Ничто не может изменить того, что герой всегда входит в состояние, в котором он путешествует в этом спектакле. в разных, так скажем, ощущениях, потому что я как артист подхожу к своему герою на разных этапах своей жизни. Когда я его создавал, у меня был определенный период жизни, сейчас другой. И это, конечно же, влияет на восприятие и состояние той схемы, той конструкции художественной, которую мы создали», — поделился артист.

Ученые ФГБНУ НЦН помогали команде проекта при создании хореографии — это позволило добиться максимально достоверной передачи движений пациента с болезнью Паркинсона. В постановке также используют технологии нейровизуализации движений и звуки МРТ, записанные в Центре.

Это современное искусство, в котором использованы и представлены передовые цифровые технологии и искусственный интеллект. Они считывают данные об активности мышц тела и психологическом состоянии исполнителя, формируют визуальную партитуру танца и звуки тела, после чего на основе полученных данных выстраивается единый медиаландшафт. Движения сливаются с музыкой, светом и видеопроекцией, создавая на сцене образ героя и рассказывая его историю.