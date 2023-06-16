Литрес и Музей истории ГУЛАГа выпускают аудиосборник Георгия Демидова «Оранжевый абажур. Три повести о тридцать седьмом»

Книжный сервис Литрес и Музей истории ГУЛАГа выпускают аудиосборник «Оранжевый абажур: три повести о тридцать седьмом» талантливого физика, узника лагерей и автора рассказов о массовых репрессиях Георгия Демидова. Премьера приурочена к 116-летию со дня рождения его друга — писателя Варлама Шаламова, создателя цикла «Колымские рассказы». Все три повести, вошедшие в сборник, отражают путь человека, вынужденного проходить испытания арестом и следствием. В озвучке приняли участие актеры театра и кино: Игорь Гордин, Мадлен Джабраилова, Евгений Князев и Александр Феклистов. Режиссер проекта — Дмитрий Николаев.

Георгий Георгиевич Демидов — писатель, физик и ученик Ландау, арестованный в 1938 году по обвинению в участии в контрреволюционной организации и антисоветской агитации. Ему удалось выжить в лагерях и после освобождения он видел долг в том, чтобы «оставить о своем времени письменные свидетельства, в том числе облеченные в форму литературных произведений». В преддверии дня рождения (18 июня) выдающегося русского писателя Варлама Шаламова, который был другом писателя, Литрес и Музей истории ГУЛАГа записали аудиосборник рассказов из второго тома собрания сочинений Демидова — «Оранжевый абажур: три повести о тридцать седьмом».

В него вошли истории, посвященные периоду массовых репрессий 1937-1938 годов: одноименный «Оранжевый абажур», «Фонэ квас» и «Два прокурора». Рассказы повествуют о физике Алексее Трубникове, вернувшемся в СССР из эмиграции, сыне выдающегося инженера-энергетика Рафаила Белокриницкого и выпускнике Юридического института Михаиле Корневе, отправленном в 1937 году осуществлять прокурорский надзор. Каждая повесть обрела новую жизнь благодаря голосам талантливых актеров театра и кино. Произведение «Оранжевый абажур» озвучили Игорь Гордин и Мадлен Джабраилова, «Фонэ Квас» — Евгений Князев, «Два прокурора» — Евгений Феклистов. Ранее, в ноябре 2022 года, Литрес и Музей истории ГУЛАГа выпустили аудиосборник «Чудная планета» на основе первого тома собрания сочинений Демидова о людях, сохранивших достоинство в нечеловеческих условиях. Рассказы озвучили знамениты артисты, среди которых Вениамин Смехов, Виктория Толстоганова, Дмитрий Назаров и другие.

Варлам Тихонович Шаламов — автор знаменитых в России и за рубежом «Колымских рассказов», повествующих о жизни ссыльных в исправительно-трудовых лагерях в 1930-1950-е годы. Его знакомство с известным физиком и автором состоялось в 1946 году в главной лагерной больнице в 500 километрах от Магадана. Судьбоносная встреча оставила глубокий след в судьбах двух писателей: позже он вспоминал, что Демидов был «самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни». В память о товарище он написал рассказ «Иван Федорович» (1962) и пьесу «Анна Ивановна» (1964), а позднее и еще одно произведение — «Житие инженера Кипреева», где в главном герое легко угадывается Георгий Демидов.

«Оранжевый абажур: три повести о тридцать седьмом» можно бесплатно прослушать и скачать на сайте Litres.ru и в приложениях на iOS и Android.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.