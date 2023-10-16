В Таджикистане впервые проходят Дни российского кино под брендом Russian Film Festival. Мероприятие организовано компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Бесплатные показы состоятся в кинотеатрах «Навруз» и «Парфенон» в рамках первого Международного кинофестиваля «Тоджи Сомон».

Программа российских показов включает пять фильмов. Один из наиболее ярких фильмов программы – sci-fi триллер «Спутник» Егора Абраменко – история про космонавта, столкнувшегося с новой формой жизни. «Спутник» – обладатель двух премий Фестиваля научно-фантастических фильмов TriesteScience+Fiction, Италия (2020 г.): приза Asteroide Award в категории «Лучший зарубежный научно-фантастический фильм» и приза зрительских симпатий Audience Award. Также у картины – 15 номинаций в других международных киносмотрах, включая Tribeca Film Festival в Нью-Йорке и Sitges-Catalonian International Film Festival, один из крупнейших международных фестивалей, специализирующихся на фэнтези и фильмах ужасов. Фильм выходил в прокат в США в 2020 году, а также возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «Хоррор» и пятое в разделе «Кино».

Еще один sci-fi триллер, который увидят таджикские зрители, – фильм «Обратимая реальность» Дмитрия Константинова. Картина рассказывает о виртуальной игре, угрожающей жизни. Фильм был продан в Китай, Индию и ОАЭ.

Жанр семейного кино будет представлен роуд-муви «Далекие близкие» Ивана Соснина и фэнтези «Волшебники» Рената Давлетьярова.

Анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие» режиссера Бориса Черткова откроет юным зрителям мир приключений и познакомит с российской историей: в анимационной картине рассказывается про легендарный Швейцарский поход русской армии под командованием генерала Александра Суворова.

Российские фильмы регулярно появляются в кинопрокате Таджикистана: в 2022 году в прокат вышли 57 картин, за 9 месяцев 2023 года – 23 фильма.

Развитие киноиндустриальных связей между Россией и Таджикистаном происходит и в сфере обмена профессиональным опытом и создания совместных проектов. Так, представители таджикской киноиндустрии участвовали в кинолокационном туре РОСКИНО в Санкт-Петербург при поддержке Минкультуры России в 2023 году и по словам таджикских продюсеров, они открыли для себя много интересных локаций для съемок.

Программа Дней российского кино в Таджикистане:

«Спутник» (реж. Егор Абраменко, 2020) – фантастический триллер. СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один. В ролях – Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.

– фантастический триллер. СССР, 1983 год. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один. В ролях – Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие. «Обратимая реальность» (реж. Дмитрий Константинов, 2021) – фантастический триллер. Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом – все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. В ролях – Павел Чинарёв Вера Колесникова, Антон Филипенко и другие.

– фантастический триллер. Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом – все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. В ролях – Павел Чинарёв Вера Колесникова, Антон Филипенко и другие. «Далекие близкие» (реж. Иван Соснин, 2022) – семейная комедия. Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. В ролях – Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро и другие.

– семейная комедия. Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. В ролях – Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Кирилл Кяро и другие. «Волшебники» (реж. Ренат Давлетьяров, 2022) – семейное фэнтези; история рассказывает о том, как 13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Однако у всего есть своя цена. В ролях – Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина и другие.

– семейное фэнтези; история рассказывает о том, как 13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Однако у всего есть своя цена. В ролях – Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина и другие. «Суворов: Великое путешествие» (реж. Борис Чертков, 2021) – полнометражный анимационный фильм. Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Роли озвучивали Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров.

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