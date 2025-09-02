VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Театре им. Е. Вахтангова впервые показали спектакли на чеченском языке

В Театре им. Е. Вахтангова впервые показали спектакли на чеченском языке

спектакль на чеченском языке в театре им. е. вахтангова
Фото: предоставлено организаторами

Культурная столица 2025 года – город Грозный – представила лучшие спектакли Чеченского государственного академического драматического театра им. Ханпаши Нурадилова в Москве. На сцене Государственного академического театра им. Е.Вахтангова 30 и 31 августа 2025 года показали «Кровавую свадьбу» и «Бож-Али». Показы спектаклей стали первыми в Москве на чеченском языке с синхронным переводом на русский язык.

Спектакль «Кровавая свадьба» входит в золотой фонд театральных постановок России и получил высокую оценку профессионального сообщества.

– Это яркий пример того, как чеченский колорит может быть гармонично интегрирован в постановку мировой классики, чтобы сделать её ярче. Испанские традиционные мотивы перекликаются с основами чеченской культуры, горячая кровь обеих культур повышают градус драмы, – рассказали представители Чеченского государственного академического драматического театра корреспонденту «ИнтерМедиа».

Спектакль «Бож-Али» – знаковая комедия, более полувека не сходившая со сцены и собиравшая множество зрителей.

Показы спектаклей в Москве прошли с аншлагом и были широко освещены федеральными СМИ.

– Мы в очередной раз убедились в том, что Культурная столица 2025 года – Грозный – демонстрирует достойный уровень культурных мероприятий, которые находят искренний отклик, в том числе — у взыскательной московской публики, – отметил директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» – многолетний проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Проект организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.

