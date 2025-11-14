«Зверобой. Северный след»: вышел детективный сериал с Павлом Чинарёвым

В продолжении к главной роли вернулся Павел Чинарёв. Также в сериале снялись Марина Ворожищева, Яков Шамшин, Александр Голубков, Вадим Сквирский, Рамиль Сабитов и др. Автор сценария — Руслан Галеев, режиссёры-постановщики — Леонид Пляскин и Станислав Титаренко, продюсеры: Теймур Джафаров, Давид Кочаров, Марина Катая, Макар Кожухов. Производством сериала занималась компания Team Films.

В первом сезоне зрители познакомились с Олегом Хлебниковым — принципиальным следователем, который после убийства преступника при задержании был выслан из Москвы в глухой город в тайге. Там он сталкивается с серией загадочных убийств, за которыми стоит маньяк, оставляющий на местах преступлений цветы зверобоя.

После событий первого сезона Хлебников покидает таёжный город Вахта. Он намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы, но по дороге на него совершают покушение. В карманах нападавшего Хлебников находит собственные фотографии и понимает: теперь его жизнь — угроза для тех, кто ему дорог. Чтобы защитить близких, он инсценирует свою смерть и скрывается в прибрежном городе Обручеве на Северном море под видом работника метеостанции. Спустя полгода в городе происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.