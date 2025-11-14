Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Зверобой. Северный след»: вышел детективный сериал с Павлом Чинарёвым

зверобой северный след
Фото: PREMIER

В продолжении к главной роли вернулся Павел Чинарёв. Также в сериале снялись Марина Ворожищева, Яков Шамшин, Александр Голубков, Вадим Сквирский, Рамиль Сабитов и др. Автор сценария — Руслан Галеев, режиссёры-постановщики — Леонид Пляскин и Станислав Титаренко, продюсеры: Теймур Джафаров, Давид Кочаров, Марина Катая, Макар Кожухов. Производством сериала занималась компания Team Films.

В первом сезоне зрители познакомились с Олегом Хлебниковым — принципиальным следователем, который после убийства преступника при задержании был выслан из Москвы в глухой город в тайге. Там он сталкивается с серией загадочных убийств, за которыми стоит маньяк, оставляющий на местах преступлений цветы зверобоя.

После событий первого сезона Хлебников покидает таёжный город Вахта. Он намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы, но по дороге на него совершают покушение. В карманах нападавшего Хлебников находит собственные фотографии и понимает: теперь его жизнь — угроза для тех, кто ему дорог. Чтобы защитить близких, он инсценирует свою смерть и скрывается в прибрежном городе Обручеве на Северном море под видом работника метеостанции. Спустя полгода в городе происходит серия убийств с ритуальными элементами. Осознав, что официальное следствие идёт по ложному пути, Хлебников начинает собственное расследование.

