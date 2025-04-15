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«Личная коллекция»: PREMIER вместе с Пушкинским музеем презентовали арт-проект

editor
By editor
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личная-коллекция
Фото © пресс-служба PREMIER

14 апреля в Итальянском дворике Пушкинского музея состоялась светская премьера киноарт-проекта «Личная коллекция». Его представили директор ГМИИ им А.С. Пушкина Ольга Галактионова, генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно и режиссер проекта

Ольга Галактионова, директор ГМИИ им А.С. Пушкина: 

«Я не первый раз сотрудничаю с PREMIER, и то, что делает онлайн-платформа, — настоящее подвижничество. Они создали много документальных проектов, связанных с культурой и музеями. Раньше казалось, что это непопулярный формат. Сейчас же мы видим востребованность и понимаем, что документальные проекты действительно имеют огромную аудиторию».

Виктория Михно, гендиректор онлайн-кинотеатра PREMIER: 

«Личная коллекция» — это настоящий творческий эксперимент, который объединил магию искусства и магию кино. За каждой картиной есть свои истории. За каждым человеком тоже есть свои истории. И актеры поделились своими искренними историями, которые они связывают с картинами Пушкинского музея. Они рассказывают о любви, предательстве, преодолении себя. Это интересный подход к тому, как рассказать о произведениях искусства. Я надеюсь, что вы оцените наш смелый и современный взгляд».

Сергей Ильин, режиссер: 

«Случилась затея удивительной смелости. Это легендарный мировой музей, хранилище артефактов мирового уровня. И я не знаю, каким удивительным образом нас пустили сюда с таким уровнем свободы. Это было действительно смелое и открытое предложение зайти сюда всем вместе с нашими потрясающими актерами и попробовать по-новому взглянуть на пространство музея». 

Каждый эпизод «Личной коллекции» – это интимный диалог между искусством и жизнью. История первой любви, поиска себя, потери и надежды, преодоления страха и силы поддержки – эмоции, понятные каждому, оживают в залах Пушкинского музея и показывают, что классическое искусство вечно.

«Личная коллекция» — это не просто документальный цикл об искусстве, а перформанс, киноисповедь и диалог с произведениями великих мастеров. Актеры Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплев, Маша Мацель и Александра Киселева рассказывают личные истории любви, ревности, дружбы и борьбы с собой, которые перекликаются с сюжетами картин Рубенса, Рембрандта, Гогена, Сезанна и скульптуры Братьев Брош из собрания Пушкинского музея.

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