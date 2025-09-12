В Забайкалье пройдёт  IV Фестиваль Олега Лундстрема

В пресс-центре ТАСС (Москва) состоялась пресс-конференция, посвящённая IV Фестивалю Олега Лундстрема, который пройдёт в Чите и городах Забайкальского края. Организаторы и участники рассказали о программе фестиваля, его значении для региона и особенностях нынешнего сезона.

Фестиваль за четыре года превратился в одно из ключевых культурных событий региона, соединяя наследие великого маэстро с энергией современных исполнителей. В 2025 году программа объединит три направления: джаз, классику и тему любви к Родине в искусстве. Концерты пройдут более чем на десяти площадках — от главных залов Читы до городов и сёл края. Фестиваль проходит при поддержке Губернатора и Министерства культуры Забайкальского края, Фонда развития Забайкалья.

В числе участников — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, народная артистка России Хибла Герзмава, пианист Александр Романовский, джазовая певица Мариам Мерабова, виолончелист Владимир Нор, скрипач Пётр Лундстрем, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина, Иркутский драматический театр и Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

На фестивале прозвучат шедевры мировой классики — произведения Моцарта, Чайковского, Вивальди, Бетховена и Сен-Санса и других великих композиторов. Особым событием станет мировая премьера — оркестровое путешествие по опере «Волшебная флейта» В. А. Моцарта в аранжировке Сергея Казюлина, которую исполнит Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Кроме того, состоится масштабная Международная образовательная программа под кураторством Творческой мастерской Леонида Лундстрема: мастер-классы, лекции, встречи с музыкантами со всей России и из-за рубежа.



Александр Осипов, губернатор Забайкальского края:

«Фестиваль Олега Лундстрема — это символ объединения и приумножения культурной силы. Это не просто событие, а уникальная возможность обмена опытом и идеями. Он представляет высочайший уровень русской и мировой культуры, но главное — сосредоточен на людях. Мы стремимся создать диалог, который поддерживает и вдохновляет, открывая доступ к лучшим произведениям искусства жителям всего Забайкальского края, включая самые отдаленные сёла. Благодарю организаторов фестиваля и желаю, чтобы творческие поиски привели к новым открытиям».

Пётр Лундстрем, художественный руководитель фестиваля:

«Одна из главных особенностей нашего фестиваля в том, что он проходит не только Чите, но и по всему Забайкалью! Для нас всегда особая радость приезжать в районы края, делиться музыкой, искусством, в свою очередь заряжаться энергией зрителей. В этом году нам удалось сохранить заданные нами ранее высочайшие стандарты программы фестиваля — а следующий фестиваль станет юбилейным и будет посвящён 110-летию Олега Лундстрема. Его личность многогранна: патриарх советского джаза, скрипач, пианист, дирижёр, архитектор. Олег Леонидович говорил: “Я хочу сделать лучшее для своей Родины”. Этими словами мы вдохновляемся и сегодня».

Игорь Бутман, народный артист России:

«Я с большим удовольствием принимаю участие в фестивале уже в четвертый раз. В этот раз наше выступление пройдет не только в Чите, но и в селе Кука — месте, которое знают во всей России. В Забайкальском крае родился великий Олег Лундстрем, и для нас большая честь продолжать джазовые традиции в его родном регионе. Мы подготовили программу с участием блистательной оперной певицы и народной артистки России Хиблы Герзмава. С нетерпением ждём встречи с благодарной публикой, чтобы подарить ей незабываемый вечер».

Леонид Лундстрем, скрипач и дирижёр:

«Принципы нашего фестиваля остаются неизменными: мы стремимся через профессиональное мастерство и живой труд устанавливать человеческие связи в непростое время, когда технологии и искусственный интеллект всё активнее проникают в нашу жизнь. Наша задача — напоминать о ценности подлинного опыта, о важности учиться, творить и делать что-то своими руками. Сегодня крайне важно умение отличать настоящее от имитации, подлинное от мнимого. Именно эту цель мы ставим перед собой».

Александр Романовский, пианист:

«Для меня большая честь в этом году выступать и с оркестром, и с сольной программой. Исполнение “Торжественной мессы” Россини с хором Минина — это встреча с произведением, в котором удивительным образом сочетаются глубина и величие. Особое волнение вызывает концерт в Музее декабристов вместе с Петром Лундстремом: сама атмосфера этого места — старинной деревянной церкви, где венчались декабристы, — превращает выступление в подлинный ритуал, соединяющий прошлое и настоящее».