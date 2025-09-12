Выставка «Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина» открылась в Москве

Государственный музей А.С. Пушкина, начинавший свою историю в 1959 году практически без единого экспоната, сегодня является постоянно пополняющейся, значительной по количеству и ценной по составу сокровищницей культурно-исторических памятников. На

1 января 2025 года собрание музея насчитывает 170 269 предметов, из них в составе Государственного музейного фонда Российской Федерации находится 151 156 предметов, представляющих культурно-исторические и художественные ценности.

Ежегодно ко Дню города музей показывает свои новые экспонаты. В 2025 году выставка новых поступлений в очередной раз будет демонстрировать профессиональные достижения музея в области комплектования, научного изучения и реставрации. Для выставки отобрано около 100 экспонатов, разнообразных по видам материалов, техник и времени создания. Представлены также отдельные предметы после реставрации.

Как всегда, с особым вниманием и благодарностью музей принимает дары от своих друзей и посетителей, которые мы расцениваем как бескорыстный вклад в музейное собрание. Среди дарителей и известные ранее, и впервые встречающиеся фамилии — А.Ю. Дунаев, Г.Г. Лаврентьев, С.Р. Лях, С.Г. Мамай, А.В. Руденцов, М.В. Сеславинский, Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» и многие другие. В музейную коллекцию от них поступили предметы историко-культурной и художественной значимости – произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, образцы художественной мебели, редкие книги, архивные материалы.

Следуя концепции комплектования, музей с особой заинтересованностью пополняет коллекции предметами пушкинской эпохи. На выставке представлен очень редкий экспонат — живописный вид «Заведения искусственных минеральных вод Х.И. Лодера в Москве», выполненный, предположительно, Н.И. Жереном во второй половине 1830-х гг. Картина является ценнейшим памятником историко-архитектурного облика столицы и бытовой культуры пушкинской времени. Заведение знаменитого медика Лодера открылось в 1828 г. на Остоженке и хорошо было известно всей аристократической Москве. Остоженские лечебные воды охотно посещали многие горожане, включая друзей и знакомых Пушкина.

Как большую удачу музей расценивает поступление двух оригинальных графических работ знаменитого мастера А.О. Орловского, знакомого А.С. Пушкина (дар А.С. Федотова). Художник славился своей неповторимой узнаваемой манерой рисования, которую поэт воспел в поэме «Руслан и Людмила»:

Бери свой быстрый карандаш

Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

Один из рисунков – «Автопортрет» — имеет автограф, адресованный другу и меценату А.Р. Томилову.

Особо следует отметить «Портрет И.С. Тургенева на охоте с портретом-ремаркой П. Виардо-Гарсиа» 1884 года (бумага, резец, офорт, карандаш). Портрет писателя выполнен с оригиналов Н.Д. Дмитриева-Оренбургского (1879) и П.А. Каратыгина (1883) одним из самых замечательных мастеров русской резцовой гравюры последней трети XIX – начала XX века И.П. Пожалостиным. Портрет подписной, датированный, содержит автограф. Известно наличие всего 10 экземпляров в российских музеях данного произведения печатной графики.

Музей систематически комплектует современную изобразительную пушкиниану. На выставке можно увидеть авторские акварели пушкинской тематики В.С. Кизевальтера, Е.Г. Двоскиной и Д.Д. Коноваловой-Инфанте. Необычен для музея дар Бренда дизайнерской одежды «Душегрея» — это шесть образцов платьев и головных уборов из натуральных тканей, кружев и искусственных камней, выполненных по мотивам сказок А.С. Пушкина.

Музей благодарит Департамент культуры города Москвы за внимание к его повседневной деятельности и выделение средств на пополнение и реставрацию музейных коллекций. Музей также признателен всем, кто своими бескорыстными деяниями способствует дальнейшему развитию музея.