«Так хочется жить!»

Фото © пресс-служба Красноярской филармонии

Постановка «Так хочется жить!» посвящена подвигу людей искусства, которые продолжали творить в осажденном Ленинграде.

Спектакль рассказывает о судьбах музыкантов, артистов, художников и других творческих личностей, чье искусство стало символом несгибаемости в тяжёлые времена. Премьера постановки прошла 15 сентября 2024 года на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Она была посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда. Дата премьеры была выбрана неслучайно: именно 14 сентября 1941 года после того, как замкнулось кольцо блокады, состоялся первый концерт в осаждённом городе. Несмотря на войну, творчество ленинградских деятелей искусства не угасло, а помогало горожанам выживать и сохранять надежду.

«Так хочется жить!» – это калейдоскоп историй, основанных на реальных дневниках и воспоминаниях людей, переживших блокаду. Через личные переживания раскрываются темы преодоления, сострадания и любви. Герои спектакля, несмотря на трудности, находили силы не только выживать, но и поддерживать дух горожан, напоминая о ценности жизни и культуры.

В спектакле принимают участие: народный артист России Артем Каминский, заслуженная артистка России Анна Большова и актер театра и кино Андрей Пляскин. Музыкальное сопровождение вечера доверено Государственному симфоническому оркестру Ленинградской области под управлением Михаила Голикова. А также выдающиеся музыканты: виолончелист Нарек Ахназарян и пианист Евгений Баженов. В постановке участвуют и оперная дива Дарья Давыдова, прима-балерина и премьер Большого театра – Элеонора Севенард и Денис Родькин. Режиссер спектакля – Наталья Рослан.

Проект реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Красноярской краевой филармонии.

