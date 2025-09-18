АртМосковия: регламент публикаций, оплата

В Зюзино отметили День города Москвы праздничным концертом и интерактивной программой

В Зюзине отметили День города Москвы

13 сентября сотни жителей Зюзино посетили масштабный концерт и приняли участие в мастер-классах и интерактивной программе, приуроченных ко Дню города.  

Праздник на Черноморском бульваре начался с обучения зумбе, объединяющей движения из многих латиноамериканских танцевальных стилей. Первыми попробовали новый зажигательный танец дети, а вскоре подтянулись и их родители. 

В Зюзине отметили День города Москвы

День города, проведенный в тёплую осеннюю субботу, привлек жителей района всех возрастов, и организаторы сделали так, чтобы каждый смог найти занятие по душе. Мастер-классы и интерактивная зона, насыщенная программа концерта, включившая в себя выступления самых разных жанров — от оперных арий до эстрадных шлягеров, — создали одновременно и праздничную, и семейную атмосферу.

День города стал прекрасным поводом вручить награды активным жителям Зюзино за их вклад в развитие района и города. Церемонию награждения провели глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова, глава Управы района Зюзино Иван Зубынин и директор ГБУ «Мой семейный центр «Оберег» Александр Яковлев.

«Мы сделали День города по-настоящему незабываемым, объединили жителей, наполнили день рождения любимой столицы радостью, музыкой и искренними эмоциями. Сегодня каждый почувствовал себя частью большой и дружной городской семьи», — подчеркнула Виктория Шатова, глава муниципального округа Зюзино.

В Зюзине отметили День города Москвы

Пришедших на Черноморский бульвар с Днём города поздравили депутат Московской городской Думы Екатерина Раззакова, муниципальный депутат и куратор многодетных семей по району Зюзино Виктория Владимирова и муниципальный депутат Ирина Деревянко. 

«День города в нашем районе прошёл просто замечательно! Приятно видеть, как Зюзино собирает людей всех возрастов, радуя их музыкой, танцами и улыбками. Такие мероприятия создают ощущение общности, гордости за наш район и помогают почувствовать дух столицы прямо у себя дома!» — поделилась своими впечатлениями жительница района Зюзино Ольга Панова. 

Организатором праздника выступил аппарат Совета депутатов муниципального округа Зюзино под руководством Виктории Шатовой.

Фото предоставлены пресс-службой Главы московского муниципального образования Зюзино В.Л. Шатовой

Эфиопский коллектив «KIN ETHIOPIA» выступил в Санкт-Петербурге и Москве

