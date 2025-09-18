Эфиопский коллектив «KIN ETHIOPIA» выступил в Санкт-Петербурге и Москве

Впервые в России коллектив «KIN ETHIOPIA» представил культурно-художественное представление «Восходящая Эфиопия».

11 сентября проект представили в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур на сцене Александринского театра. А 14 сентября познакомиться со всеми красками национальной культуры Эфиопии смогли и московские зрители. Второе выступление творческого коллектива «KIN ETHIOPIA» состоялось на сцене Филармонии-2.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула, что исторически отношения между Россией и Эфиопией складывались особым образом благодаря близости нашего духовного наследия.

«На протяжении многих лет наши страны совместно шли по пути построения культурного суверенитета, сохранения историко-культурного наследия и защиты традиционных духовных ценностей. Сегодня мы вместе укрепляем этот курс в рамках объединения БРИКС», – сказала она.

Замглавы ведомства поблагодарила Министерство культуры и спорта Эфиопии, Посольство Эфиопии в России и Посольство России в Эфиопии за масштабную работу по реализации этого знакового проекта и отметила, что эфиопская сторона впервые в таком масштабе представляет российской публике традиции и основы духовной культуры одной из древнейших африканских цивилизаций.





Заместитель министра культуры и спорта Федеративной Демократической Республики Эфиопия Нефиса Аль-Махеди отметила особую значимость проекта.

«Россия остается великой страной и проверенным временем другом Эфиопии, и мы благодарны вам за вашу неизменную поддержку. Культурные связи между Эфиопией и Россией уникальны – они уходят корнями не только в историю, но и в духовную и эмоциональную связь. Министерства иностранных дел и культуры и спорта Эфиопии выступили с инициативой продемонстрировать богатую культурную мозаику нашей страны посредством выступлений в Санкт-Петербурге и Москве. Мы надеемся, что это укрепит культурные связи между нашими народами. «Восходящая Эфиопия» – это больше, чем представление, это мост для более глубокого понимания культуры и укрепления отношений между людьми», – отметила она.

Зрители увидели яркие национальные танцы и костюмы, традиционную и современную музыку, символизирующие богатое наследие одной из древнейших африканских цивилизаций.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и спорта Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.



Фото © пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ