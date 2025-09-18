АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургЭфиопский коллектив «KIN ETHIOPIA» выступил в Санкт-Петербурге и Москве

Эфиопский коллектив «KIN ETHIOPIA» выступил в Санкт-Петербурге и Москве

editor
By editor
73
KIN ETHIOPIA - концерт в Санкт-Петербурге
KIN ETHIOPIA - концерт в Санкт-Петербурге

Впервые в России коллектив «KIN ETHIOPIA» представил культурно-художественное представление «Восходящая Эфиопия».

11 сентября проект представили в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур на сцене Александринского театра. А 14 сентября познакомиться со всеми красками национальной культуры Эфиопии смогли и московские зрители. Второе выступление творческого коллектива «KIN ETHIOPIA» состоялось на сцене Филармонии-2.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула, что исторически отношения между Россией и Эфиопией складывались особым образом благодаря близости нашего духовного наследия.

«На протяжении многих лет наши страны совместно шли по пути построения культурного суверенитета, сохранения историко-культурного наследия и защиты традиционных духовных ценностей. Сегодня мы вместе укрепляем этот курс в рамках объединения БРИКС», – сказала она.

Замглавы ведомства поблагодарила Министерство культуры и спорта Эфиопии, Посольство Эфиопии в России и Посольство России в Эфиопии за масштабную работу по реализации этого знакового проекта и отметила, что эфиопская сторона впервые в таком масштабе представляет российской публике традиции и основы духовной культуры одной из древнейших африканских цивилизаций.
 

KIN ETHIOPIA - концерт в Москве
KIN ETHIOPIA — концерт в Москве

Заместитель министра культуры и спорта Федеративной Демократической Республики Эфиопия Нефиса Аль-Махеди отметила особую значимость проекта.

«Россия остается великой страной и проверенным временем другом Эфиопии, и мы благодарны вам за вашу неизменную поддержку. Культурные связи между Эфиопией и Россией уникальны – они уходят корнями не только в историю, но и в духовную и эмоциональную связь. Министерства иностранных дел и культуры и спорта Эфиопии выступили с инициативой продемонстрировать богатую культурную мозаику нашей страны посредством выступлений в Санкт-Петербурге и Москве. Мы надеемся, что это укрепит культурные связи между нашими народами. «Восходящая Эфиопия» – это больше, чем представление, это мост для более глубокого понимания культуры и укрепления отношений между людьми», – отметила она.

Зрители увидели яркие национальные танцы и костюмы, традиционную и современную музыку, символизирующие богатое наследие одной из древнейших африканских цивилизаций.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и спорта Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
 
Фото © пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Предыдущая статья
В Китае завершился фестиваль российского кино
Следующая статья
В Зюзино отметили День города Москвы праздничным концертом и интерактивной программой

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru