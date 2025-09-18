АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСпортКультураЖостовская фабрика и футбольная команда Азамата Мусагалиева представили первый совместный проект

Жостовская фабрика и футбольная команда Азамата Мусагалиева представили первый совместный проект

editor
By editor
21
жостово и футбольный клуб

Жостовская фабрика декоративной росписи и футбольный клуб 10, выступающий в российской медиалиге, презентовали совместный проект в рамках матча против команды «Синдекат». Спортсмены ФК 10 вышли на игру в ветровках с цветочным принтом, в который искусно вписан логотип клуба.

В совместную коллекцию, созданную на стыке спорта и народного промысла, вошли ветровки, футболки и традиционные жостовские подносы, расписанные вручную мастерами фабриками. В рамках коллаборации художники переосмыслили классическую роспись и представили вариант, который сочетает в себе традиционные цветочные композиции и клубную символику. Он и лег в основу совместного мерча.

жостово и футбольный клуб

жостово и футбольный клуб

«ФК 10 давно вышел за рамки футбольного поля. Мы говорим с молодежью на понятном им языке — через стиль, через культуру, через уважение к своим корням и самоопределение. Этот проект с Жостовской фабрикой — не про ретро, это про живое наследие, которое может быть модным, дерзким, актуальным», — прокомментировал совместную работу президент клуба Азамат Мусагалиев.

В рамках совместного проекта футбольный клуб 10 также ввел новую традицию: в начале матча вместо вымпела капитан команды вручает соперникам эксклюзивный поднос из коллекции. Впервые клуб сделал это на матче против ФК «Тандем» в июне 2025 года.

«Для нас проект — это способ продемонстрировать жостовскую роспись с новой стороны: на куртках, футболках, уличной одежде, — но при этом не дать ей потерять своей сути. Показать, что народный промысел может органично вписываться в современный контекст и быть востребованным среди абсолютно разной аудитории», — рассказал генеральный директор Жостовской фабрики Андрей Климачев.

Фото предоставлено пресс-службой Жостовской фабрики декоративной росписи

Предыдущая статья
В Зюзино отметили День города Москвы праздничным концертом и интерактивной программой

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru