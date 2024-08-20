В МДЦ «Артек» завершился VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика»

В МДЦ «Артек» прошел VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика», организованный совместно с Ассоциацией анимационного кино при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль «Аниматика» – это единственный фестиваль анимации в постсоветском пространстве, который показывает не просто мультфильмы, но мультфильмы, сделанные детьми для детей. Торжественная церемония закрытия состоялась во Дворце «Суук-Су».

«Этот фестиваль — прекрасная площадка для детей, которые обожают анимацию и мечтают о том, чтобы создавать собственные мультфильмы: организаторы понимают, как важно заинтересовать ребенка и уже в раннем возрасте интегрировать в профессиональное сообщество. Для многих артековцев «Аниматика» стала первой вехой на их творческом пути, и вполне возможно, что во многом именно благодаря этому опыту в будущем они захотят стать аниматорами или выберут какую-то смежную профессию в креативных индустриях», – отметила Ольга Любимова, Министр культуры РФ.

В свою очередь директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что семилетнее сотрудничество «Артека» с Ассоциацией анимационного кино превратилось в крепкую дружбу, а фестиваль «Аниматика» за это время стал ярким и многогранным: «В течение недели наши воспитанники встречались с мастерами анимации, осваивали технологию созданию мультфильмов, изучали историю «Артека», чтобы продемонстрировать на экране свое видение появления 100 лет назад лагеря, ставшего для многих поколений юных жителей России и зарубежных государств местом дружбы и самореализации. Благодарен нашим творческим ребятам за любовь к детскому центру, которая отразилась в их бесконечно талантливых конкурсных работах. Уверен, соприкосновение с удивительным миром мультипликации определит дальнейшую судьбу многих артековцев».

За фестивальную неделю в 9 детских лагерях «Артека» было проведено 33 творческих встречи, 36 мастер-классов, 15 кинопоказов, в том числе премьерных (7 полнометражных анимационных фильмов, 8 сборников короткометражных мультфильмов авторской и индустриальной анимации – более 80 работ). С 25 победителями конкурса «Аниматики» состоялась стратегическая форсайт-сессия с ведущими режиссерами и продюсерами анимационной отрасли России. Новинки отечественной анимации посмотрели более 3200 артековцев из 22 стран мира.

Объединившись в шесть анимационных студий, дети создали мультфильмы разной тематики на тему «100-летие «Артека». Ребята самостоятельно писали сценарий, пробовали себя в качестве аниматоров, художников, режиссеров. Премьеры анимационных картин состоялись на церемонии закрытия фестиваля.

«Спасибо «Артеку» и «Аниматике» за то, что подарили нам целую неделю детства и креатива. Главное, что каждый из участников взял из фестиваля самое полезное для себя. Мы показывали детям мультфильмы, обсуждали их, помогали ребятам погрузиться в технологии и творчество, чтобы создать свои анимационные картины. У детей получились хорошие работы», – сказала директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

В состав членов жюри вошли: Наталья Нилова, режиссер анимационных проектов; Владимир Сахновский, режиссер, основатель студии Сахновского; Антон Марковский, режиссер; Виктория Сухарева, исполнительный продюсер студии «Паровоз»; Александр Миргородский, генеральный продюсер студии «Аэроплан»; Марина Кошевая, руководитель редакции студии Союзмультфильм и Сергей Антонов, режиссер, художник, аниматор, продюсер.

На церемонии закрытия для зрителей выступил коллектив Театра детского танца «Орленок» из Красноярска с танцевальным номером «Родина».

По итогам конкурса фестивальных фильмов студии получили призы. Обладателем специального приза жюри стала студия «Ритма-мир» с мультфильмом «Легенда об А-а-абсолюте». За приз зрительских симпатий голосовали артековцы всех детских лагерей, его получила студия «Аниматикс Together» с фильмом «Полнолунный цветок». А в номинации «Лучший педагог» победила Людмила Иванова из студии «Оригами», г. Донецк. Обладателем Гран-при фестиваля также стала студия «Аниматикс Together».

«Наш мультфильм «Как мы Абсолют проводили» родился из множества предложенных идей. У нас получился альманах из трех разных историй, как дети по-разному проводят свой тихий час. Мы хотели показать, какие миры способны создавать их фантазия. Я уже второй год приезжаю на фестиваль «Аниматика» и получаю полезные и новые для себя знания от мастеров анимации и режиссеров», – поделился Александр Заболотский из Новосибирской области.

Сюрпризом для ребят стали показ мультфильмов «Крошки» и «Принцессы. Сказочный голос», обе картины производства «Союзмультфильма». Дети вместе подвели итоги фестиваля и поблагодарили организаторов за яркое и интересное событие.

«Мне понравились абсолютно все мультфильмы! В каждом из них была интересная идея и креативная подача. Все команды показали, что за одну неделю можно научиться делать такие потрясающие мультфильмы. Я даже задумалась на тем, что в будущем тоже хочу попробовать себя в этом направлении и приехать на фестиваль «Аниматика», – сказала Аида Байсарова из Башкирии.

Фото – пресс-служба МДЦ «Артек»