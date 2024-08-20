РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЮФОВ МДЦ «Артек» завершился VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика»

В МДЦ «Артек» завершился VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика»

editor
By editor
63
Фестиаль_Аниматика

В МДЦ «Артек» прошел VII Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика», организованный совместно с Ассоциацией анимационного кино при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль «Аниматика» – это единственный фестиваль анимации в постсоветском пространстве, который показывает не просто мультфильмы, но мультфильмы, сделанные детьми для детей. Торжественная церемония закрытия состоялась во Дворце «Суук-Су».

«Этот фестиваль — прекрасная площадка для детей, которые обожают анимацию и мечтают о том, чтобы создавать собственные мультфильмы: организаторы понимают, как важно заинтересовать ребенка и уже в раннем возрасте интегрировать в профессиональное сообщество. Для многих артековцев «Аниматика» стала первой вехой на их творческом пути, и вполне возможно, что во многом именно благодаря этому опыту в будущем они захотят стать аниматорами или выберут какую-то смежную профессию в креативных индустриях», – отметила Ольга Любимова, Министр культуры РФ.

В свою очередь директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что семилетнее сотрудничество «Артека» с Ассоциацией анимационного кино превратилось в крепкую дружбу, а фестиваль «Аниматика» за это время стал ярким и многогранным: «В течение недели наши воспитанники встречались с мастерами анимации, осваивали технологию созданию мультфильмов, изучали историю «Артека», чтобы продемонстрировать на экране свое видение появления 100 лет назад лагеря, ставшего для многих поколений юных жителей России и зарубежных государств местом дружбы и самореализации. Благодарен нашим творческим ребятам за любовь к детскому центру, которая отразилась в их бесконечно талантливых конкурсных работах. Уверен, соприкосновение с удивительным миром мультипликации определит дальнейшую судьбу многих артековцев».

За фестивальную неделю в 9 детских лагерях «Артека» было проведено 33 творческих встречи, 36 мастер-классов, 15 кинопоказов, в том числе премьерных (7 полнометражных анимационных фильмов, 8 сборников короткометражных мультфильмов авторской и индустриальной анимации – более 80 работ). С 25 победителями конкурса «Аниматики» состоялась стратегическая форсайт-сессия с ведущими режиссерами и продюсерами анимационной отрасли России. Новинки отечественной анимации посмотрели более 3200 артековцев из 22 стран мира.

Объединившись в шесть анимационных студий, дети создали мультфильмы разной тематики на тему «100-летие «Артека». Ребята самостоятельно писали сценарий, пробовали себя в качестве аниматоров, художников, режиссеров. Премьеры анимационных картин состоялись на церемонии закрытия фестиваля.

«Спасибо «Артеку» и «Аниматике» за то, что подарили нам целую неделю детства и креатива. Главное, что каждый из участников взял из фестиваля самое полезное для себя. Мы показывали детям мультфильмы, обсуждали их, помогали ребятам погрузиться в технологии и творчество, чтобы создать свои анимационные картины. У детей получились хорошие работы», – сказала директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

В состав членов жюри вошли: Наталья Нилова, режиссер анимационных проектов; Владимир Сахновский, режиссер, основатель студии Сахновского; Антон Марковский, режиссер; Виктория Сухарева, исполнительный продюсер студии «Паровоз»; Александр Миргородский, генеральный продюсер студии «Аэроплан»; Марина Кошевая, руководитель редакции студии Союзмультфильм и Сергей Антонов, режиссер, художник, аниматор, продюсер.

На церемонии закрытия для зрителей выступил коллектив Театра детского танца «Орленок» из Красноярска с танцевальным номером «Родина».

По итогам конкурса фестивальных фильмов студии получили призы. Обладателем специального приза жюри стала студия «Ритма-мир» с мультфильмом «Легенда об А-а-абсолюте». За приз зрительских симпатий голосовали артековцы всех детских лагерей, его получила студия «Аниматикс Together» с фильмом «Полнолунный цветок». А в номинации «Лучший педагог» победила Людмила Иванова из студии «Оригами», г. Донецк. Обладателем Гран-при фестиваля также стала студия «Аниматикс Together».

«Наш мультфильм «Как мы Абсолют проводили» родился из множества предложенных идей. У нас получился альманах из трех разных историй, как дети по-разному проводят свой тихий час. Мы хотели показать, какие миры способны создавать их фантазия. Я уже второй год приезжаю на фестиваль «Аниматика» и получаю полезные и новые для себя знания от мастеров анимации и режиссеров», – поделился Александр Заболотский из Новосибирской области.

Сюрпризом для ребят стали показ мультфильмов «Крошки» и «Принцессы. Сказочный голос», обе картины производства «Союзмультфильма». Дети вместе подвели итоги фестиваля и поблагодарили организаторов за яркое и интересное событие.

«Мне понравились абсолютно все мультфильмы! В каждом из них была интересная идея и креативная подача. Все команды показали, что за одну неделю можно научиться делать такие потрясающие мультфильмы. Я даже задумалась на тем, что в будущем тоже хочу попробовать себя в этом направлении и приехать на фестиваль «Аниматика», – сказала Аида Байсарова из Башкирии.

Фото – пресс-служба МДЦ «Артек»

Предыдущая статья
Валентин Шишкин создает кинетический интерьер
Следующая статья
VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru