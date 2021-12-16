Варвара Якубович выпустила новогодний трек

Певица, автор песен и дочь известного телеведущего Варвара Якубович со сценическим псевдонимом Barbara Vido объявила о выходе своего первого новогоднего сингла «Christmas Miracle», сообщает издание «Социальный Медиа».

По словам Варвары, новогодняя песня отражает сказочное настроение зимних праздников и теплые взаимоотношения с близкими людьми.

«Среди всех песен, которые я слушала, рождественские и новогодние альбомы всегда ассоциируются у меня с чем-то теплым как горячий шоколад, ярким как запах мандаринов, хрустяще-искрящимся как только что выпавший снег. Моя новая песня как раз об этом: об уютных вечерах в приятной компании, о людях, которые согревают зимой не хуже костра. Christmas Miracle — история о рождественском чуде, которое мы можем сотворить своими руками», — рассказала Barbara Vido.

Напомним, в мае этого года исполнительница выпустила дебютный альбом «Midnight Parables». Альбом исполнительницы является своеобразным вызовом новомодным направлениям и ценностям сегодняшнего дня. Как говорит сама певица, лучше всего это отражает композиция «Лобелия». В ней есть усталость и даже раздражение, вызванные ритмом жизни современного общества. Как сказала Варвара, ей хотелось напомнить людям об истинных ценностях и неуместности переживаний о незначительных мелочах. Специально к выходу альбома исполнительница выпустила два клипа на песни «Лядвенец» и «Midnight Parables». Эти видеоработы были сняты в российской столице в августе-сентябре прошлого года.

Трек-лист альбома, работа над которым была начата в апреле 2020 года, удивляет своим разнообразием. Здесь есть как скандинавские напевы и средневековые баллады, так и альтернативные современные композиции. Кроме того, песни исполняются на

русском и английском языках. В список треков вошел и сингл «Воин света», который уже издавался ранее.

Barbara Vido предпочитает творить в таких жанрах, как альтернативная музыка и фолк. Ее дебютный сингл «Feel this world» вышел в январе 2020 года.

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