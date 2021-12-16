Ведущая и певица Анжелика ПУШНОВА: «работа с Тимуром Родригезом — одно из самых ярких событий»

Анжелика Пушнова родилась и выросла в Минске. Её отец — Дмитрий — в прошлом музыкант. На его счету много хитов и сотрудничество с популярными исполнителями. Глядя на него Анжелика заинтересовалась музыкой. И вполне успешно, так в родной Беларуси Пушнова принимала участие в отборе детского «Евровидения» и «Новой Волны», была многократным лауреатом Музыкальной Премии «Песня года Беларуси», работала ведущей на основных телеканалах.

С 2020 года Анжелика ведёт «PRO Новости» на МУЗ-ТВ и крупные мероприятия, среди которых: Премия TopHit, премия «PAPA AWARDS», «Звёзды за футбол», «Дискотека Золотые Хиты 90 — 2000 гг.», «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ» и др.

В 2021 году у Пушновой состоялся первый сольный концерт в Москве, а на 2022 год намечен выпуск дебютного альбома. Последнее время Анжелика живёт на две страны, ездит между Москвой и Минском, и где-то находит на всё силы.

– Анжелика, ты почти в буквальном смысле этого слова выросла на сцене. И хоть это частый вопрос, но мы не можем обойти его стороной. Расскажи о своих первых шагах.

– Родители видели мой интерес к музыке, мне было пять, когда они купили домой пианино, и стали учить меня играть. Тогда же я оказалась в группе «Колорит», где выступала в коллективе «Кокетки| и была одной из самых юных участниц. У меня до сих пор сохранились детские воспоминания, как мы в красивых платьях выходили на большие площадки. Чуть позже я стала петь уже сольно… Потом пошли конкурсы, «Евровидение», «Новая волна» и другие. Их было невероятно много…

– Но всё же после школы ты не стала получать музыкальное образование. Почему?

– До последнего я действительно не знала, куда пойти после школы. На сцене я себя уже настолько уверенно чувствовала, думала изучить организацию праздников, продюсирование. Научиться чему-то новому, такому, что поможет мне двигаться дальше, расти. Так продолжалось до тех пор, пока друг нашей семьи, человек, чьему мнению я всецело доверяю, не сказал, что мне стоит присмотреться к факультету журналистики. И я так загорелась этим, что начала готовиться к поступлению. Собирала публикации, нарабатывала опыт, и в результате получила высшее образование по этой специальности. Ни разу с тех пор об этом не пожалела, и моя работа на МУЗ-ТВ — логичное тому продолжение.

– Анжелика, вы совсем недавно стали покорять Москву, уехав из родного Минска, уже работаете на главном музыкальном канале и выступили с сольным концертом. Какие были эмоции, когда пели на московской сцене?

– Эмоции, когда я пела на своём первом московском сольнике, конечно, были очень яркие. Хоть я всю жизнь на сцене, сольных концертов в других странах у меня ещё не было. Отсюда — волнение, хотя перед выходом на сцену я редко переживаю. Волнений добавляло то, что знакомых было мало, почти все зрители — люди, которые видят меня впервые. Плюс, поскольку мы с папой все делали сами, приходилось решать организационные вопросы. В какие-то моменты мы смотрели друг на друга огромными глазами – и думали: боже, всегда в Москве так? Активно. Сумбурно. Но как только я вышла и пару песен спела, поняла, что это полностью моя аудитория. Что людям нравится, они танцуют, подпевают. И это главное.

– Какое из московских событий для вас стало самым ярким и запоминающимся?

– Сложно сказать. Пока что их было не так много, хотя каждое из них очень значимое для меня. Но если выделять, то, наверное, это премия Top Hit, которую я провела весной, вместе с Тимуром Родригезом. Дело в том, что это было первое моё такое огромное, значимое, крутое мероприятие в Москве. Коленки тряслись. Но с Тимуром работать очень-очень комфортно. Все артисты меня приняли просто как свою. Благодаря этому событию, кстати, меня многие заметили. И в будущем мне вспоминали: «О, вы были ведущей Top Hit? Это было круто!»

Также все опэнейры, которые я веду. Из недавнего, концерт «Танцы, ёлка, Муз-ТВ», его покажут в новогоднюю ночь. Для меня, конечно, это значимое событие. Там я не только ведущая, но и заявляю о себе как о певице, выхожу на сцену с сольной песней «Красивая любовь».

– Вы живёте не просто на два города, а на две страны, даже писали график передвижений в Инстаграм. Это тяжело физически? На чем ездите, чем занимаетесь в дороге?

– Жить на две страны сложнее физически, чем морально. Яркие положительные эмоции дают мне сил. Мне не сложно путешествовать и жить одной. Но физически мой организм, мне кажется, ещё немножко в шоке. Иногда он прям меня удивляет, например, акклиматизацией. Раньше в Москве поднималась температура, болело горло, а теперь такое происходит в Минске. Организму нужно один день поболеть.

На чём езжу? Езжу чаще всего на поезде. Это удобно. И стук колёс меня успокаивает. Несмотря на храпунов, которые иногда немножечко портят сон. Если тороплюсь, то выбираю скоростную «Ласточку». В дороге читаю книги, сейчас перечитываю Ремарка «Три товарища» и книги по психологии. Еще разговариваю со своими попутчиками, а со многими мы общаемся и после. Среди таких новых знакомых: владелица московского ресторана, психолог, архитектор. Это очень интересно – узнавать друг друга. Некоторые из них приходили на мой сольный концерт.

– И почему вы возвращаетесь в Минск, а не останетесь в Москве?

– Возвращаюсь в Минск именно потому, что там моя семья, ну и работа. После нашего интервью улетаю в Беларусь, где я заявлена в большом концерте.

– Как отдыхаете?

– Отдыхаю я сейчас редко, особенно в эти «горячие» предновогодние дни. Люблю делать себе горячую ванну с пеной. И так как в Минске в квартире у меня только душ, я очень соскучилась по возможности полежать в ванне, при свечах, с расслабляющей музыкой. Это просто прекрасно! Когда хочется общения, провожу время с близкими: в Москву ко мне приезжает моя семья, мой молодой человек. Сейчас катки открыли, я думаю, что мы сходим.

– Скоро Новый год, где будете отмечать, и какие планы на 2022?

– Я очень люблю всё совмещать — и Новый год не исключение. Постараюсь успеть и выступить, и отметить праздник с семьей. Нашла для себя идеальный вариант: ненадолго отлучусь на выступление, а оттуда, сяду за руль автомобиля, и поеду домой, праздновать в кругу родных.

Под бой курантов я загадаю желания, и когда они будут осуществляться, я вам расскажу. Но знаете, мы можем загадывать что угодно, но мироздание направит совсем в другое русло. И в этом вся прелесть.

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